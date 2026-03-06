Astăzi are loc ședința Parlamentului. Pe ordinea de zi sunt 2 proiecte.

UPDATE 14:16 Proiectul de hotărâre privind desemnarea unor membri în Comisia de evaluare externă a integrității etice şi financiare a procurorilor votat cu 53 de voturi pro

UPDATE 12:50 S-a început dezbaterea proiectului de hotărâre privind desemnarea lui Bernard Lavinge și Herman von Hebel în Comisia de evaluare externă a integrității etice şi financiare a procurorilor.

UPDATE 12:50 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 8/2005 cu privire la Portul Internațional Liber „Giurgiulești” (art.1, 1'1, 3, ș.a.) - votat în prima lectură cu 53 voturi pro.

UPDATE 10:19 Se prezintă proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 8/2005 cu privire la Portul Internațional Liber „Giurgiulești” (art.1, 1'1, 3, ș.a.) de către ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu.

UPDATE 10:18 Ordinea de zi a fost aprobată cu 53 de voturi pro.

UPDATE 10:17 Deputații din opoziție au depus o cerere la Curtea Constituțională privind un proiect de lege și solicită a fi exclus din ordinea de zi.

UPDATE 10:15 Se suplinează ordinea de zi cu alte proiecte de lege.

UPDATE 10:13 Sunt prezenți 91 de deputați.

UPDATE 10:06 Ședința a început.