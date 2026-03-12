Astăzi are loc ședința Parlamentului. Pe ordinea de zi sunt 8 proiecte.

UPDATE 15:11 Igor Grosu anunță pauză.

UPDATE 15:10 Moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Apărării în domeniul apărării naționale și asigurării securității și integrității fizice a militarilor Armatei Naționale a fost respinsă.

UPDATE 10:52 Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi - la tribuna Parlamentului prezintă raportul privind moțiunea simplă asupra politicilor Ministerului Apărării.

UPDATE 10:52 Deputații dezbat moțiunea simplă asupra politicilor Ministerului Apărării în domeniul apărării naționale și asigurării securității și integrității fizice a militarilor Armatei Naționale.

UPDATE 10:51 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție a unui adjunct al Avocatului Poporului. Olesea Doronceanu a fost aleasă în această funcție cu 64 voturi pro.

UPDATE 10:37 Ordinea de zi a fost aprobată.

UPDATE 10:35 Inițiativa nu a întrunit numărul necesar de voturi.

UPDATE 10:34 Democrația Acasă propune un proiect de hotărâre privind exprimarea deputaților în Parlament.

UPDATE 10:34 Inițiativa nu a întrunit numărul necesar de voturi.

UPDATE 10:32 Partidul Socialiștilor cere audierea ministrului de Externe privind situația din Orientul Mijlociu și despre cetățenii aflați în zonele de risc.

UPDATE 10:32 Inițiativa nu a întrunit numărul necesar de voturi.

UPDATE 10:31 Partidul Socialiștilor insistă să fie audiat premierul Alexandru Munteanuu privind situația carburanților.

UPDATE 10:30 Inițiativa nu a întrunit numărul necesar de voturi.

UPDATE 10:28 Partidul Socialiștilor cere audierea ministrului Mediului.

UPDATE 10:27 Inițiativa nu a întrunit numărul necesar de voturi.

UPDATE 10:25 Partidul Nostru propune audierea premierului Alexandru Munteanu în Parlament privind creșterea carburanților și lipsa acestora în unele stații peco.

UPDATE 10:24 Inițiativa nu a întrunit numărul necesar de voturi.

UPDATE 10:20 Blocul Alternativa propune audierea ministrului Mediului privind poluarea râului Nistru.

UPDATE 10:15 La 14 martie va avea loc acțiune de împădurire în 90 de locați. Parlamentul merge la Cimișlia, Zloți.

UPDATE 10:14 La ședință sunt prezenți 94 de deputați.

UPDATE 10:13 Ședința a început.