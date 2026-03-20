Astăzi a avut loc ședința Parlamentului. Pe ordinea de zi au fost 13 proiecte, printre care proiectul de lege pentru denunțarea Statutului Comunității Statelor Independente, adoptat la Minsk la 22 ianuarie 1993.

UPDATE 20:30 Ședința Parlamentului s-a încheiat.

UPDATE 20:28 Cu 58 de voturi pentru și 28 contra, proiectul de lege privind denunțarea Statutului Comunității Statelor Independente, adoptat la Minsk la 22 ianuarie 1993 a fost susținut în prima lectură.

UPDATE 19:55 Au loc luările de cuvânt ale deputaților.

UPDATE 19:45 Mihai Popșoi prezintă proiectul de lege pentru denunțarea Statutului Comunității Statelor Independente, adoptat la Minsk la 22 ianuarie 1993.

UPATE 19:43 După sesiunea de întrebări și luările de cuvânt ale deputaților, denunțarea Acordului de constituire a CSI și a Protocolului la Acordul de constituire a CSI a fost votată de 59 deputați în prima lectură. 17 deputați au votat contra iar alți 12 nu au votat.

UPATE 17:18 A început sesiunea de întrebări asupra proiectului pentru denunțarea acordului de constituire a CSI.

UPATE 17:15 Proiectul pentru denunțarea acordului de constituire a CSI prezentat de Mihai Popșoi.

UPATE 17:12 Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova privind condamnarea Federației Ruse pentru contaminarea transfrontralieră a fluviului Nistru și prejudiciului adus securității alimentării cu apă și sănătății publice a populației RM, votat de 63 de deputați.

UPATE 16:23 Gheorghe Hajder a încheiat raportul și sesiunea de întrebări răspunsuri.

UPATE 14:50 Gheorghe Hajder a început să prezinte raportul.

UPATE 14:49 Gheorghe Hajder este prezent la ședința Parlamentului.

UPDATE 14:40 Deputații au revenit în ședință.

UPDATE 13:40 Igor Grosu a anunțat pauză până la 14:30.

UPDATE 12:54 Proiectul de lege privind lanțurile scurte de aprovizionare cu produse agroalimentare - votat în prima lectură.

UPDATE 12:06 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 5 din Legea nr.134/2008 cu privire la Serviciul de Protecție și Pază de Stat - votat în prima lectură cu 68 de voturi pro.

UPDATE 11:55 Proiectul de lege privind ratificarea Protocolului de amendare a Convenției pentru protecția persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, semnat la Strasbourg la 9 februarie 2023 - votat în a doua lectură cu 80 voturi pro.

UPDATE 11:53 Proiectul de lege privind ratificarea Protocolului de amendare a Convenției pentru protecția persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, semnat la Strasbourg la 9 februarie 2023 - votat în prima lectură cu 76 voturi pro.

UPDATE 11:40 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Ucraina cu privire la cooperarea în domeniul repatrierii copiilor neînsoțiți la locul habitual de trai al acestora, semnat la Kiev la 10 februarie 2026 - votat în a doua lectură cu 74 de voturi pro.

UPDATE 11:37 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Ucraina cu privire la cooperarea în domeniul repatrierii copiilor neînsoțiți la locul habitual de trai al acestora, semnat la Kiev la 10 februarie 2026 - votat în prima lectură cu 75 de voturi pro.

UPDATE 11:29 Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind limitarea răspunderii pentru creanțe maritime și la Protocolul din 1996 pentru amendarea acesteia, adoptate în cadrul Organizației Maritime Internaționale la Londra la 19 noiembrie 1976, respectiv la 2 mai 1996 - votat în prima lectură cu 66 voturi pro.

UPDATE 11:21 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (privind modul de asigurare tehnico-materială și alte aspecte de activitate ale unor autorități administrative din subordinea Ministerului Afacerilor Interne) - votat în prima lectură cu 61 voturi pro.

UPDATE 11:10 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (privind costurile expertizei judiciare) - votat în lectura a doua cu 62 voturi pro.

UPDATE 11:03 Ordinea de zi a fost aprobată cu 53 de voturi pro.

UPDATE 10:42 Inițiativa nu a întrunit numărul necesar de voturi.

UPDATE 10:40 Socialiștii cer retragerea proiectelor de pe ordinea de zi privind denunțarea Statutului Comunității Statelor Independente, adoptat la Minsk la 22 ianuarie 1993.

UPDATE 10:33 Inițiativa nu a întrunit numărul necesar de voturi.

UPDATE 10:31 Socialiștii cer audierea premierului Alexandru Munteanu privind bugetul cancelariei de stat.

UPDATE 10:31 Inițiativa nu a întrunit numărul necesar de voturi.

UPDATE 10:30 Socialiștii cere crearea unui fond restabilizării râului Nistru, pentru resurse necesare de intervenție pe râu.

UPDATE 10:29 Inițiativa nu a întrunit numărul necesar de voturi.

UPDATE 10:27 PAS cere audierea lui vicepremierului pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri în plenul Parlamentului.

UPDATE 10:26 Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder va fi audiat în plenul Parlamentului.

UPDATE 10:24 PAS cere audierea ministrului Mediului, Gheorghe Hajder, privind poluarea râului Nistru.

UPDATE 10:21 Cu ocazia Zilei Mondiale a Sindromului Down a fost lansată campania „Nu toate florile cresc la fel”.

UPDATE 10:15 Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Am fost martori cum atacul Rusiei asupra Ucrainei a poluat râul Nistru, iar mai multe localități au rămas fără apă. UE este pregătită să ofere ajutor Republicii Moldova în acest context”.

UPDATE 10:13 Igor Grosu anunță că zilele trecute a fost semnat noul Memorandum la Bruxelles, care va apropia și mai mult țara noastră de Uniunea Europeană.

UPDATE 10:11 Ședința s-a început. Sunt prezenți 94 de deputați.