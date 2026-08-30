Doi tineri din Moldova, o angajată a Centrului Anticorupție și unul al Ministerului Justiției, au murit înecați în Marea Neagră, în timpul vacanței în Bulgaria.

UCIS ÎN BĂTAIE

Un adolescent de 17 ani din raionul Cantemir a murit după ce ar fi fost bătut cu bestialitate de doi tineri, reținuți ulterior de poliție.

OBIECT AERIAN ÎN MOLDOVA

În contextul atacurilor rusești asupra Ucrainei, o dronă a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova și a revenit în Ucraina după nouă minute.

RUSIA TESTEAZĂ NATO

Rusia ar putea testa hotărârea NATO prin acțiuni limitate, de la incursiuni și atacuri cu drone până la sabotaje sau operațiuni sub steag fals, avertizează Lideri europeni și serviciile americane.