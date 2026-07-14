Atenție la vreme! Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis un cod galben de instabilitate atmosferică, care a intrat în vigoare în această după amiază și va fi valabil până la ora 23.

Astfel în nordul și centrul țării sunt așteptate ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Pe arii restrânse se vor semnala averse puternice, cu acumulări de apă de 15-30 de litri pe metru pătrat, precum și grindină. De asemenea, intemperiile ar putea fi însoțite de vijelii cu rafale ce pot atinge 15-20 m/s.

În acest context, autoritățile îndeamnă oamenii să evite deplasările în timpul furtunii, să nu parcheze sub copaci sau lângă panouri și cabluri, să securizeze obiectele de pe balcoane, iar dacă vă prinde ploaia torențială în trafic, să reduceți viteza și să evitați porțiunile inundate.

În caz de fulgere, stați departe de copaci izolați și de obiecte metalice