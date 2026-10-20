Meteorologii anunță pentru astăzi cer noros și ploi slabe în nordul țării. Temperaturile vor ajunge la 18 grade Celsius în sud, în timp ce în nord maximele nu vor depăși 13 grade. În următoarele zile, vremea se va încălzi ușor.
În cursul nopții, în nord se așteaptă 7 grade, ziua termometrele vor indica 13 grade.
În centru, noaptea se prognozează 9 grade, iar maxima zilei va fi de 16 grade.
În sud, noaptea se așteaptă 12 grade, ziua termometrele vor indica 18 de grade.
În capitală, minima va fi de 12 grade, ziua se așteaptă 16 grade.
În următoarele zile, vremea se va încălzi ușor.