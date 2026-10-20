Ploi slabe în nordul țării și maxime de până la 18 grade în sud: Cum va fi vremea în următoarele zile. Prognoza meteo

În centru, noaptea se prognozează 9 grade, iar maxima zilei va fi de 16 grade.

Meteorologii anunță pentru astăzi cer noros și ploi slabe în nordul țării. Temperaturile vor ajunge la 18 grade Celsius în sud, în timp ce în nord maximele nu vor depăși 13 grade. În următoarele zile, vremea se va încălzi ușor.

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