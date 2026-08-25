Sunt așteptate ploi slabe în toată Republica Moldova. Ce temperaturi se vor înregistra marți. Prognoza meteo

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Marți, umbrelele rămân la îndemână, iar temperaturile se mențin ridicate. Meteorologii prognozează ploi slabe în toată Republica Moldova, în timp ce maximele vor ajunge la 31 de grade în sud, 30 de grade la Chișinău, 29 de grade în centru și 26 de grade în nord. Andreea Hioară În cursul nopții, în nord se așteaptă 15 grade, ziua termometrele vor indica 26 de grade. În centru, noaptea se prognozează 17 grade, iar maxima zilei va fi de 29 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 20 grade, ziua termometrele vor indica 31 de grade. În capitală, minima va fi de 18 grade, ziua se așteaptă 30 de grade. În următoarele zile vremea va fi instabilă.