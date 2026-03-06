Un bărbat de 46 de ani a fost reținut pentru 72 de ore, după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului. Potrivit Deschide.MD, ar fi vorba de consilierul municipal din capitală din partea partidului Mișcarea Alternativa Națională, Marian Bucătaru. Până în prezent, nu am reușit să luăm legătura cu acesta pentru a obține o reacție.
Potrivit poliției, totul s-a întâmplat ieri, în jurul orei 23:00, pe o stradă din capitală.
Un șofer a fost oprit, iar în urma testului alcoolscopic, rezultatul a arătat o concentrație de 0,45 mg/l de alcool în aerul expirat, de trei ori mai mult decât limita legală.
Pe caz a fost pornită o cauză penală.