A urcat băut la volan: Un bărbat - reținut. Ar fi vorba de un consilier municipal din partea partidului MAN

Un bărbat de 46 de ani a fost reținut pentru 72 de ore, după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului. Potrivit Deschide.MD, ar fi vorba de consilierul municipal din capitală din partea partidului Mișcarea Alternativa Națională, Marian Bucătaru. Până în prezent, nu am reușit să luăm legătura cu acesta pentru a obține o reacție.