Alexandru Vornicu își retrage candidatura la funcția de primar al municipiului Chișinău, pentru care a fost propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Acesta spune că a luat decizia din motive personale, care țin de familia sa, și susține că nu au existat neînțelegeri în cadrul echipei.

Într-un mesaj public, Vornicu le-a mulțumit președintelui Parlamentului, Igor Grosu, și echipei PAS pentru încrederea acordată, menționând că a beneficiat de sprijinul colegilor din capitală și din suburbii.

„Din păcate, din rațiuni personale, care țin de familia mea, am decis să-mi retrag candidatura. Știu că responsabilitatea pe care mi-o asumasem este foarte mare și nu aș fi putut să mă dedic așa cum trebuie. Din respect pentru echipă, din respect pentru chișinăuieni, consider că este mai corect să mă retrag”, a declarat Alexandru Vornicu.

Acesta a respins informațiile potrivit cărora decizia ar fi fost provocată de anumite dezacorduri în interiorul echipei PAS, precizând că retragerea este una strict personală.

Totodată, Vornicu a anunțat că va susține candidatul PAS care va intra în cursa pentru Primăria Chișinău. El a subliniat că își dorește ca locuitorii capitalei să aibă un primar responsabil, care să reprezinte interesele chișinăuienilor.

„Este o decizie personală, pe care am luat-o cu greu, dar a trebuit să aleg prioritățile și am ales familia”, a mai menționat Alexandru Vornicu.

La 15 iunie 2026, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) din Chișinău a anunțat susținerea candidaturii lui Alexandru Vornicu, primar al orașului Stăuceni, pentru funcția de primar general al capitalei la alegerile locale din 2027, în cadrul unei decizii interne a Organizației Municipale.

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