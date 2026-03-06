Ambasada Federația Rusă la Chișinău a reacționat după apariția mai multor articole de presă care prezentau într-o manieră critică întrevederea ambasadorului agreat al Rusiei, Oleg Ozerov, cu reprezentanții Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova. Potrivit misiunii diplomatice, informațiile difuzate în spațiul public au fost distorsionate, iar tonul discuțiilor interpretat greșit.

Într-un comunicat oficial, ambasada a subliniat că temele menționate în presă „nu corespund celor discutate cu adevărat” și că întrevederea s-a desfășurat „într-un spirit de respect reciproc, încredere și într-o manieră profesională”.

Evenimentul a avut loc miercuri, când ambasadorul Ozerov a fost surprins părăsind clădirea MAE. Ulterior, Ministerul Afacerilor Externe a precizat că vizita diplomatului rus a avut loc la solicitarea misiunii și că discuțiile au vizat „unele aspecte curente ale relațiilor bilaterale”.

Surse citate de IPN notează că ambasadorul și-ar fi exprimat nemulțumirea cu privire la procedurile de acreditare a personalului diplomatic, însă misiunea rusă a insistat că întâlnirea a decurs într-o atmosferă constructivă și profesională.