Astăzi, ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei, a avut o întrevedere de lucru cu ministrul Mediului, Gheorghe Hajder. În cadrul întâlnirii, cei doi au discutat în detaliu consecințele atacurilor rusești asupra centralei hidroelectrice de la Novodnistrovsk.

Potrivit Ambasadei Ucrainei în Republica Moldova, ambele părți au condamnat ferm bombardamentul asupra centralei, care a dus la poluarea transfrontalieră a râului Nistru, principala sursă de apă pentru 80% dintre locuitorii Moldovei și pentru orașul ucrainean Odesa.

Totodată, ambasadorul l-a informat pe ministrul moldovean că Ucraina a întreprins rapid toate măsurile necesare pentru localizarea poluării și prevenirea extinderii acesteia, că monitorizarea apei continuă în regim intensificat și că o atenție deosebită este acordată instalării barajelor, intervenției serviciilor de urgență și coordonării acțiunilor în zonele cu risc sporit.

Totul se întâmplă după ce, acum o săptămână, mai multe pete uleioase au fost observate pe râul Nistru, în apropiere de localitatea Naslavcea.

Autoritățile au prelevat probe și au instalat mai multe filtre pentru a opri răspândirea petelor. Între timp, mai multe localități din nordul țării au rămas fără apă din cauza acestui incident.

În acest context, pe 15 martie, Guvernul a instituit stare de alertă de mediu pe râul Nistru, pentru o perioadă de 15 zile, datele de laborator indicând depășiri ale valorilor admise, iar în cadrul eforturilor de protejare a resurselor de apă, au fost instalate baraje absorbante în mai multe localități din țară.

