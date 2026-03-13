Fostul ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, spune că a fost șantajat de unele persoane din organele de drept, atunci când era ministru. Asta s-a întâmplat după ce a spus colegilor de partid că unele persoane din sistem nu trebuie să-și continue activitatea. Declarațiile au fost făcute de Spînu la Podcastul Lorenei.

Potrivit lui, totul a început de la poziția pe care o avea în interiorul partidului.

Andrei SPÎNU, FOST MINISTRU: „Eu am spus foarte clar încă din primele luni de guvernare că anumiți oameni din zona justiției nu trebuie să-și continue activitatea."

Însă, el spune că mulți și-au continuat activitatea, cu acceptul celor din PAS, iar el anterior a dat și careva nume.

Lorena BOGZA, PREZENTATOARE PRO TV: „Da, i-ați numit oamenii lui Plahotniuc și că trebuie să plece și ați pronunțat numele Sergiu Mițelescu de la SIS, care se numără printre cei care a încărcat profesorii turci în dubițe, i-a dus la aeroport și s-au asigurat că sunt deportați din Moldova. Fostul șef SIS, Esaulenco. Vitalie Ojoc de la SIS, un om apropiat de unul care are canal pe Telegram. Mihai Ivanov, Eugen Rurac, fost procuror de la PA, despre care ați spus că l-a slujit pe Morari, care a fost șeful Procuraturii Anticorupție în perioada lui Plahotniuc. Acestea sunt persoanele despre care ați vorbit?"

Andrei SPÎNU, FOST MINISTRU: „Le-am zis public, da, ele sunt. Și eu nu puteam să-mi explic cum PAS și eu și toți noi în opoziție protestam împotriva deportărilor profesorilor turci la Parlament, scrisori, flashmob-uri, ca după care oamenii care s-au ocupat nemijlocit de acest proces să fie menținuți în anumite poziții o perioadă atât de lungă."

Întrebat cum explică el acest lucru, Spînu spune că nici el nu înțelegea acest lucru și că i-a lăsat pe cei din partid să facă cum consideră.

În acest context, Andrei Spînu spune că a fost șantajat de unele dintre aceste persoane.

Andrei SPÎNU, FOST MINISTRU: „Eu personal am fost șantajat cu mesaje în care mi s-a spus foarte clar că uite, încă aveam câteva săptămâni la Guvern, și deja primeam mesaje că toată țara va ști că tu ești corupt. Nu era nicio legătură."

Întrebat cine i-a trimis astfel de mesaje, fostul ministru nu a vrut să spună.

Andrei SPÎNU, FOST MINISTRU: „Asta o să rămână pentru istorie, nu am să spun acum."

Lorena BOGZA, PREZENTATOARE PRO TV: „V-ați adresat undeva?"

Andrei SPÎNU, FOST MINISTRU: „Eu le-am spus doar colegilor. Le-am spus că astea sunt persoanele care noi mizăm. Din păcare lucrurile nu s-au schimbat destul de repede, mă bucur acum că mulți dintre ei nu mai sunt în instituțiile publice și sper că lecția a fost învățată și vom conta mai departe pe oameni care în trecut nu au avut probleme de integritate sau ocupat cu dosare politice."

Totodată, Andrei Spînu a fost întrebat dacă s-a adresat la organele de drept, atunci când era în funcție și a anunțat despre faptul că ar fi fost amenințat și așteptat lângă casă de o persoană cu cagulă pe față.

Andrei SPÎNU, FOST MINISTRU: „Da. Dar cred că organele știu foarte bine multe lucruri și referitor la atacul care l-am avut la poartă, nu am mai primit nicio informare de la poliție, pentru că poliția a fost informată."

Lorena BOGZA, PREZENTATOARE PRO TV: „Nu bănuiți cine ar fi putut fi?

Andrei SPÎNU, FOST MINISTRU:„Nu bănuiesc pentru că, repet, persoana a fost cu o zi înainte în jurul casei mele. Eu am uitat peste camere, am văzut că a fost, cumva a investigat și când a venit era cu mănuși, cagulă, cu totul acoperit. Respectiv, nu am putut să recunosc. Dar poliția are toată informația, inclusiv video de pe camere, putea să investigheze."

În luna februarie 2023, Andrei Spinu, a anunțat că a fost amenințat într-o maniera agresivă în fața casei de o persoana necunoscută și mascată.

Andrei Spînu a deținut funcția de ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din august 2021 până în februarie 2023, în Guvernul Gavrilița și din iulie 2023 și până în decembrie 2024 în Guvernul condus de Dorin Recean.

Interviul integral poate fi urmărit pe pagina de Yotube PRO TV Chișinău: