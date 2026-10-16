Dronele rusești care survolează Republica Moldova ar putea fi trimise intenționat pentru a testa capacitatea de apărare a țării noastre. Este avertismentul istoricului Armand Goșu, care spune că nu toate aceste incidente sunt întâmplătoare. Invitat la emisiunea „În Profunzime”, expertul a explicat de ce România nu poate interveni atât de simplu pentru a doborî dronele și cum ar putea Moldova să-și protejeze mai eficient spațiul aerian, cu ajutorul Ucrainei.

Lorena BOGZA, PREZENTATOARE PRO TV: „Ce încearcă, de fapt, să ne spună Rusia? Ce încearcă să ne comunice? Sau aceste incidente sunt întâmplătoare pur și simplu?”

Armand GOȘU, ISTORIC, EXPERT ÎN SPAȚIUL EX-SOVIETIC: „Unele pot fi întâmplătoare, altele pot fi niște teste la care Republica Moldova este supusă de Rusia. Deci, dronele rusești au și ele camere de filmat, cele mai multe dintre ele urmăresc și ele tocmai ca să cerceteze aceste culoare de zbor pe care într-un viitor război, un potențial război, un probabil, sau mai puțin probabil război cu NATO, dronele rusești ar putea utiliza aceste culoare de zbor pentru a ataca diverse obiective. Deci, sunt importante aceste incidente. Din păcate multă lume, vreme de câțiva ani buni, la noi le-au minimalizat până când nu am avut pe un bloc în Galați, un apartament distrus, o mamă cu fiul ei răniț. Deci, obișniți-vă cu ideea că se poate asta întâmpla.”

Lorena BOGZA, PREZENTATOARE PRO TV: „De ce nu ne adresăm, de exemplu, României ca să intervină și să doboare aceste drone, așa cum am văzut că face și în spațiul său aerian?”

Armand GOȘU, ISTORIC, EXPERT ÎN SPAȚIUL EX-SOVIETIC: „Dacă observați dronele rusești care survolează spațiu aerian al Republicii Moldova o fac pentru foarte scurt timp, vorbim de 3-10 minute, 11 minute. Ori e destul de complicat de la, un Fetești, de unde pleacă avioanele, să decoleze, să urce, să ajungă în Moldova.”

Plus, o astfel de operațiune, cum ar fi trimiterea unor avioane de luptă din România pentru a doborî dronele din Moldova ar costa enorm, spune Armand Goșu. Expertul afirmă că există soluții mai simple, iar Ucraina, care se confruntă zilnic cu asemenea atacuri, ar putea ajuta Republica Moldova.

Armand GOȘU, ISTORIC, EXPERT ÎN SPAȚIUL EX-SOVIETIC: „Mai simplu ar fi pentru Republica Moldova ca ea să se înarmeze, să aibă, nu avioane, nu în sensul ăsta, că să ții în aer un F-16 și să dai cu racheta e o treabă de câteva milioane bune de dolari. Dar cu diverse tipuri de arme, cu mitraliere, cu militari care să fie foarte bine antrenați pentru tipul ăsta de operațiuni și sunt sigur că o colaborare cu ucrainenii ar da rezultate mult mai bune și în timp mult mai scurt.”

În ultimele luni, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat în repetate rânduri de drone, unele dintre ele căzând la sol și provocând explozii.