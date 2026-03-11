Chișinăul a găzduit o întâlnire importantă între autoritățile moldovene și reprezentanți ai Sloveniei, în contextul procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Neva Grašič, secretară de stat pentru afaceri europene a Sloveniei, a fost primită de Cristina Gherasimov, într-un dialog axat pe reforme și bune practici europene.

„Avem multe de învățat de la țările care au trecut deja prin procesul de aderare la UE. Slovenia este unul dintre exemplele frumoase pentru Republica Moldova, care acum două decenii a devenit stat membru al Uniunii Europene”, a subliniat Cristina Gherasimov în cadrul întâlnirii.

Discuțiile s-au concentrat pe evoluțiile din negocierile de aderare și pe reformele implementate în Republica Moldova, dar și pe posibilitățile de preluare a experienței slovene în dezvoltarea instituțiilor și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor.

Printre proiectele aflate deja în derulare se numără colaborarea Băncii Naționale a Moldovei cu Centrul de Excelență în Finanțe (CEF) din Slovenia, menită să consolideze capacitățile instituționale.

Cristina Gherasimov a mulțumit autorităților de la Ljubljana pentru expertiza oferită și pentru sprijinul constant acordat parcursului european al Republicii Moldova.