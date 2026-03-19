Președintele comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp, dezminte declarațiile făcute de primarul capitalei, Ion Ceban, precum că problema de pe Nistru ar fi creată de autorități pentru a distrage atenția de la alte lucruri din societate și spune că edilul „manipulează pe subiectul apei din Nistru" pentru a-și face PR. Contactați de PRO TV, responsabilii de la primăria Chișinău încă nu ne-au răspuns la telefon pentru a ne oferi o reacție.

Lilian CARP, DEPUTAT DIN PARTEA FRACȚIUNII PAS: „Acest personaj uneori intră în delir. Azi a apărut o aberație nouă despre faptul că criza de pe Nistru ar fi în genere creată de autorități pentru a distrage atenția de la alte lucruri din societate, mai exact de la faptul că se ridică prețurile la carburanți."

În acest context, Carp explică ce s-a întâmplat mai exact, adică despre faptul că substanțe poluante de origine petrolieră s-au scurs în râul Nistru în urma atacului militar al Federației Ruse asupra Complexului Hidroenergetic Nistrean din Ucraina, din 7 martie.

Lilian CARP, DEPUTAT DIN PARTEA FRACȚIUNII PAS: „Însă, Ceban a ieșit deodata și a spus că are loc o scurgere de petrol și asta este un risc - a fost primul lui mesaj public, după care a intervenit ministerul Mediului că la acea etapă nu reprezinta un risc, dar este situația gravă și trebuie să se intervină, după care, Ceban merge, face el anumite testări de laborator că nu crede în testările ministerului Mediului, a și băut un pahar de apă. A trecut câteva zile în care ministerul Mediului a declarat că această bulă se scurge mai departe, s-a declarat stare de alertă și s-a început intervențiile prin acele filte pentru absorbția uleiului."

Astfel, potrivit lui Carp, scopul lui Ceban a fost de a face pur PR, așa cum o face el de fiecare dată.

Lilian CARP, DEPUTAT DIN PARTEA FRACȚIUNII PAS: „Acest individ folosește, pe o situație de criză, mesaje de manipulare, fără a avea consecutivitate în ceea ce vorbește."

Zilele trecute, și ministerul Mediului, Gheorghe Hajder, i-a cerut primarului Chișinăului să nu manipuleze informațiile privind poluarea râului Nistru. Totul s-a întâmplat după ce Ion Ceban a declarat în spațiul public că situația nu este atât de gravă cum o prezintă autoritățile și că aceasta ar putea fi creată artificial. Astfel, Hajder l-a îndemnat pe primar să nu publice falsuri.

Context

Contaminarea râului Nistru cu substanțe poluante de origine petrolieră a avut loc în urma atacului militar al Federației Ruse asupra Complexului Hidroenergetic Nistrean din Ucraina, din 7 martie.

Citeste si : Mai multe raioane din nordul țării au rămas fără apă după poluarea Nistrului: autoritățile cer administrațiilor locale verificarea rezervelor și surse alternative pentru instituțiile esențiale

În acest context, duminică, Guvernul s-a convocat într-o ședință specială și a instituit stare de alertă de mediu pe râul Nistru pentru 15 zile. Aceasta vizează raioanele situate în bazinul Nistrului - Drochia, Soroca, Bălți, Sîngerei, Florești, Șoldănești, Telenești, Chișinău dar și localitatățile din stânga Nistrului. Parțial regimul se extinde în raioanele Briceni, Edineț, Ocnița, Dondușeni și altele.

Citeste si : Guvernul a aprobat starea de alertă de mediu pentru 15 zile în contextul situației de pe Nistru. Ce prevede această măsură - VIDEO

Tot duminică, două baraje de protecție pe râul Nistru, în apropierea stației de captare a apei de la Vadul lui Vodă au fost instalate de către Apă Canal Chișinău. Măsura a fost luată în contextul situației create pe râu și are drept scop prevenirea unei eventuale situații critice care ar putea afecta alimentarea cu apă a capitalei.

Totodată, alte trei baraje absorbante noi au fost instalate și sâmbătă: două în localitatea Arionești, raionul Dondușeni, și unul pentru securizarea stației de captare de la Cosăuți, raionul Soroca.

Deși prezența substanțelor petroliere a fost confirmată până acum doar în zona de nord, autoritățile au demarat o evaluare preventivă a tuturor stațiilor de captare, inclusiv a celei din Chișinău, pentru a preveni orice risc pentru populație.