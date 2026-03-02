Primarul capitalei, Ion Ceban, acuză partidul de guvernământ că ar încerca să preia prin atac raider primăria Durlești și să pună în fruntea instituției un reprezentant al formațiunii. Asta, după ce săptămâna trecută, primarul orașului, Eleonora Șaran, împreună cu viceprimarul și alți angajați, au fost reținuți de ofițerii Centrul Național Anticorupție, în urma a 50 de percheziții într-un dosar ce vizează delapidarea terenurilor publice.

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „Ceea ce vor să facă cei de la PAS este să preia direct, prin atac raider, Primăria Durlești și să pună în fruntea primăriei, cu orice preț, un reprezentant PAS.”

Potrivit primarului, procurorii ar urma să solicite, suspendarea din funcție a Eleonorei Șasan, iar persoanele care ar putea asigura interimatul se află în arest.

Ion CEBAN,PRIMARUL CAPITALEI: „Nu țin apărarea nimănui. Justiția să-și facă treaba. Dar forma în care astăzi se vrea acest atac raider asupra Primăriei Durlești este fără precedent pentru Republica Moldova.”

Solicitat de PRO TV, purtătorul de cuvânt de la PAS, Adriana Vlas, ne-a declarat că PAS nu reține oameni.

Și liderul PAS, Igor Gros,u a venit cu o reacție la declarațiile lui Ceban.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Nu comentăm aberațiile. Domnul primar are așa o capacitate, cum se întâmplă și CNA deranjează niște corupți, el e avocatul lor. Asta deja e o legitate."

Primarul orașului Durlești, Eleonora Șaran, viceprimarul Mihai Enachi și alte două persoane au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile, într-o cauză penală privind deposedarea administrației publice locale de mai multe terenuri. Alte patru persoane au fost plasate în arest la domiciliu.

Potrivit procurorilor, suspecții ar fi pus la punct o schemă prin care terenuri ale Primăriei Durlești ar fi fost cumpărate la un preț simbolic, ulterior revândute unor dezvoltatori imobiliari cu sume mul mai mari. De asemenea, ar fi fost falsificate extrase cadastrale și acte de proprietate pentru a facilita atribuirea ilegală a terenurilor. Prejudiciul estimat în dosar este de circa 15 milioane de lei.

Cele 8 persoane au fost rețiune pe 27 februarie după 50 de percheziții efectuate de ofițerii CentrulAnticorupție.

