Parlamentul Republicii Moldova a stabilit componența nominală a Grupului de lucru pentru asigurarea funcționalității UTA Găgăuzia, într-un demers menită să respecte atât normele constituționale, cât și statutul special al regiunii autonome. Dispoziția care oficializează acest lucru a fost semnată de Igor Grosu, Președintele Parlamentului.

Grupul va fi format din 11 membri, desemnați pe baza propunerilor tuturor fracțiunilor parlamentare. Dintre aceștia, 6 sunt reprezentanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate, iar opoziția a desemnat câte un membru. Larisa Voloh a fost aleasă copreședintă a Grupului de lucru, un rol-cheie în coordonarea activităților acestuia.

Înființat în 2015, Grupul de lucru servește ca o platformă de dialog permanent între Parlamentul de la Chișinău și Adunarea Populară a Găgăuziei, facilitând colaborarea legislativă și monitorizarea implementării deciziilor în conformitate cu statutul special al regiunii. Structura grupului respectă principiul egalității, fiind constituit dintr-un număr echilibrat de legiuitori din Chișinău și Comrat.