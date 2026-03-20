Mai mulți deputați din opoziție au venit astăzi la ședința Parlamentului cu pancarte în care au scris că „CSI - posibilități actuale. Denunțarea - pierderi reale”. Acțiunile vin după ce pe ordinea de zi au fost incluse proiectele de lege care prevăd denunțarea Acordului de constituire a Comunității Statelor Independente, întocmit la Minsk la 8 decembrie 1991, și a Protocolului la Acordul de constituire a Comunității Statelor Independente, întocmit la Alma-Ata la 21 decembrie 1991.

La începutul ședinței, deputatul socialist, Vlad Bătrîncea, a cerut ca proiectele să fie excluse din ordinea de zi.

Vlad BĂTRÎNCEA, DEPUTAT SOCIALIST: „În primul rând nu am auzit din partea Guvernului argumente clare din punct de vedere economic asupra acestei decizii, iar în al doilea rând Uniunea Europeană nu a cerut acest lucru. Negociere vor dura ani de zile și nu știm ce finalitate vor avea. Astăzi, Republica Moldova are nevoie de relații sociale în CSI, este nevoie ca țara noastră să promoveze relații externe diplomatice și nu este nevoie să contruim baricade, este nevoie de pace și stabilitate, și da, avem interese economice”.

Inițiativa însă nu a întrunit numărul necesar de voturi.

Captură video/ Parlamentul RM

Denunțarea Acordului de constituire a Comunității Statelor Independente, semnat la Minsk la 8 decembrie 1991, a Protocolului la acest Acord din 21 decembrie 1991, precum și a Statutului CSI, adoptat la Minsk la 22 ianuarie 1993 a fost aprobat pe 11 martie de cabinetul de miniștri în cadrul ședinței de Guvern.

Republica Moldova face ultimii pași pentru ieșirea din Comunitatea Statelor Independente. Ministrul de Externe, Mihai Popșoi, a declarat anterrior că guvernul a inițiat procedura de denunțare a trei acorduri care stau la baza aflării țării noastre în CSI.

În vara lui 2023, Parlamentul a aprobat în a doua lectură proiectul de denunțare a Convenției privind Adunarea Interparlamentară a CSI. Atunci decizia a fost motivată prin faptul că politicile, scopurile și deciziile actuale ale acestei structuri nu mai corespund scopurilor și politicilor Republicii Moldova. Un alt motiv este declarația fermă a țării de a urma vectorul european. De atunci peste 70 de acorduri semnate în cadrul CSI au fost denunțate, iar altele sunt în proces de denunțare ori sunt, practic, nule, deci nu au niciun efect, susțin oficialii.

Ce semnifică Comunitatea Statelor Independente?

Comunitatea Statelor Independente a fost creată la sfârșitul anului 1991, imediat după destrămarea Uniunii Sovietice. Inițial, din comunitate făceau parte toate statele ex-sovietice, în afară de cele trei state baltice – Estonia, Letonia și Lituania. Ulterior, structura a început să-și piardă influența. În 2008, s-a retras Georgia, iar în 2014 - Ucraina. Cele doua state au părăsit CSI după ce au fost atacate militar de către Rusia.