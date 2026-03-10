Ieri, Curtea Constituțională a respins cererea opoziției de suspendare a amendamentului deputaților PAS cu privire la numirea lui Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor.

„Curtea consideră că autorii sesizării nu au demonstrat în mod convingător că aplicarea prevederilor contestate ar produce consecințe iremediabile care nu ar putea fi înlăturate de către organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor sau pe calea justiției. Prin urmare, Curtea constată că nu există motive pentru suspendarea acțiunii dispozițiilor contestate”, se arată în documentul Curții Constituționale.

Cu scandal și critici din partea opoziției, deputații PAS au votat pe 5 martie 2026 un amendament care va permite, în anumite situații, ca membrii comisiilor vetting să fie numiți cu 51 de voturi, în loc de 61, cum prevedea legea până acum. Partidele de opoziție, care au criticat inițiativa, spun că amendamentul a fost propus pentru ca cei din PAS să-l poate numi în funcție pe Hebel, despre care spun că are o reputație dubioasă, și au depus o cerere la Curtea Constituțională, solicitând să fie suspendat amendamentul.

Pe 6 martie 2026, 55 de deputați PAS au votat numirea lui Herman von Hebel în Comisia de evaluare externă a procurorilor. Opoziția a blocat tribuna legislativului și a huiduit deputații partidului de guvernământ.

În 2024 o investigație publicată de portalul anticorupție.md a dezvăluit mai multe controverse legate de activitatea fostului președinte al Comisiei Pre-Vetting, Herman von Hebel. Potrivit anchetei, în perioada în care acesta a fost grefier la Curtea Internațională Penală de la Haga, presa olandeză a relatat despre posibile ilegalități administrative care ar fi provocat prejudicii de cel puțin 760 mii de euro instituției, în contextul unei reforme criticate de judecători. De asemenea, investigația susține că von Hebel ar fi exercitat simultan funcția de judecător în Olanda și pe cea de șef al Comisiei Pre-Vetting, fapt care ar contravine legislației Republicii Moldova. Von Hebel a respins acuzațiile că ar fi încălcat legea sau că ar fi ascuns episoade din cariera sa.