România nu poate interveni automat pentru a doborî dronele care pătrund în spațiul aerian al Republicii Moldova, deoarece nu există un cadru legal care să permită o asemenea acțiune, explică istoricul și expertul în spațiul ex-sovietic Armand Goșu. În cadrul emisiunii În PROfunzime, acesta a vorbit despre soluțiile pe care le-ar putea căuta autoritățile de la Chișinău pentru a proteja spațiul aerian, dar și despre scopul posibil al incursiunilor repetate ale dronelor.

Armand Goșu a spus că o eventuală intervenție a aviației românești pe teritoriul Republicii Moldova ar necesita un acord cu implicații militare. În plus, timpul scurt în care dronele survolează spațiul aerian moldovenesc ar face dificilă o intervenție rapidă a avioanelor de luptă.

Lorena BOGZA, PREZENTATOARE PRO TV: „De ce nu ne adresăm, de exemplu, României ca să intervină și să doboare aceste drone, așa cum am văzut că face și în spațiul său aerian?”

Armand GOȘU, EXPERT ÎN FOSTUL SPAȚIU SOVIETIC: „Pentru că nu există o bază legală pentru asta. Ar fi trebuit să se negocieze un acord, un acord cu niște implicații militare care presupune. Nu știu dacă din partea României ar fi fost simplu să negocieze un astfel de acord cu Republica Moldova, pentru că România este totuși un membru NATO care este situat geografic pe flancul estic, deci într-o zonă foarte sensibilă”.

Potrivit istoricului, dronele rusești rămân uneori în spațiul aerian al Republicii Moldova doar câteva minute, ceea ce complică o eventuală intervenție a aviației românești.

Armand GOȘU, EXPERT ÎN FOSTUL SPAȚIU SOVIETIC: „Nu știu dacă România are capacitățile necesare din punct de vedere militar pentru a ridica în timp util avioane de lupte și acele avioane de lupte să intre spațiu aerian al Republicii Moldova și să doboare. Pentru că dacă observați, dronele rusești care survolează spațiu aerian al Republicii Moldova o fac pentru foarte scurt timp, vorbim de 3-10 minute, 11 minute. Deci lucrurile nu sunt deloc simple din această perspectivă”.

Ce măsuri ar trebui să întreprindă autoritățile de la Chișinău pentru a proteja spațiul aerian

În opinia sa, Chișinăul ar putea obține rezultate mai rapide dacă ar investi în mijloace de apărare adaptate combaterii dronelor, fără a se orienta neapărat spre avioane de luptă costisitoare. Goșu a menționat și posibilitatea unei colaborări cu Ucraina, care are experiență în combaterea unor astfel de aparate în războiul cu Rusia.

Armand GOȘU, EXPERT ÎN FOSTUL SPAȚIU SOVIETIC: „Mai simplu ar fi pentru Republica Moldova ca ea să se înarmeze, să aibă diverse tipuri de arme cu mitraliere de 16, cu un militar care să fie foarte bine antrenat pentru tipul ăsta de operațiuni și sunt sigur că o colaborare cu ucrainenii ar da rezultate mult mai bune și în timp mult mai scurt”.

„Unele drone rusești care intră în spațiul aerian al Moldovei ar putea testa apărarea țării”

Întrebat dacă dronele care ajung în spațiul aerian al Republicii Moldova intră accidental sau dacă Rusia transmite un mesaj prin aceste incidente, istoricul a afirmat că pot exista ambele situații. Unele incursiuni ar putea fi întâmplătoare, în timp ce altele ar putea reprezenta teste la care este supusă apărarea țării.

Armand GOȘU, EXPERT ÎN FOSTUL SPAȚIU SOVIETIC: „Unele pot fi întâmplătoare, altele pot fi niște teste la care Republica Moldova este supusă de Rusia”.

Dronele care ajung în Moldova sunt dotate cu camere de filmat și pot fi folosite pentru cercetarea unor culoare de zbor

Expertul a explicat că dronele pot fi folosite și pentru cercetarea unor culoare de zbor. Acestea sunt dotate cu camere de filmat, iar traseele pe care le urmează ar putea oferi informații utile pentru eventuale operațiuni militare viitoare.

Armand GOȘU, EXPERT ÎN FOSTUL SPAȚIU SOVIETIC: „Dronele rusești au și ele camere de filmat, tocmai ca să cerceteze aceste culoare de zbor pe care, într-un viitor război, un potențial război cu NATO, dronele rusești ar putea fi utilizate pentru a ataca diverse obiective”.

Goșu a atras atenția că astfel de incidente nu trebuie minimalizate, amintind că în România au existat cazuri în care căderea dronelor a provocat pagube și a rănit oameni. În Republica Moldova, riscul este amplificat de faptul că aparatele pot ajunge în apropierea localităților, unde o explozie ar putea avea consecințe grave.

Spațiul aerian al Republicii Moldova, încălcat în repetate rânduri de drone

În ultimele luni, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat în repetate rânduri de drone. Ultimul caz a fost înregistrat astăzi. O dronă a intrat dinspre Odesa, fiind detectată de radare deasupra satului Purcari, din raionul Ștefan Vodă. Aparatul de zbor s-a aflat în spațiul nostru timp de opt minute, după care a părăsit teritoriul țării. Incidentul vine după ce, în weekend, o altă dronă s-a prăbușit într-o pădure din raionul Anenii Noi.

De la începutul invaziei ruse, circa 95 de drone și rachete au pătruns ilegal în spațiul aerian al Republicii Moldova, unele dintre ele au căzut, explodând și provocând pagube. În timp ce autoritățile de la Chișinău afirmă că aparatele de zbor sunt de producție rusească, ambasadorul agreat Oleg Ozerov, a cerut dovezi.

Pe 5 octombrie, un proiectil a căzut în apropierea punctului de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe, după atacurile rusești asupra infrastructurii ucrainene. Proiectilul a ricoșat din pământ și a lovit un autocar, iar un polițist de frontieră a fost rănit. Acesta se află în stare stabilă, în afara oricărui pericol.

ISW: Rusia intensifică incursiunile în spațiul aerian al Moldovei și încearcă să le transforme într-o „normalitate”

Pe 3 octombrie, șase aparate, inclusiv muniții rătăcitoare de tip Banderol, au pătruns în spațiul aerian al țării și s-au prăbușit pe teritoriul Moldovei. În acest context, Institutul pentru Studiul Războiului avertizează că Rusia ar încerca să transforme astfel de incidente într-o situație „normală”.

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ISW observă că majoritatea incursiunilor rusești anterioare au implicat câte un singur aparat de tip Geran sau Gerbera. Inclusiv în cazul incidentului din 30 septembrie, când o dronă, cel mai probabil rusească, s-a prăbușit în apropiere de Hîrbovăț, a fost implicat un singur aparat. Prin comparație, cele cinci aparate din 3 octombrie reprezintă o creștere semnificativă a numărului de mijloace aeriene care au ajuns în spațiul moldovenesc.

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Institutul notează că dronele rusești și fragmentele acestora au încălcat tot mai frecvent spațiul aerian al Republicii Moldova în ultimele luni. ISW estimează că între februarie 2022 și iulie 2026 au avut loc cel puțin 20 de astfel de încălcări, iar alte șapte au fost înregistrate doar din august 2026.

În baza acestei evoluții, ISW apreciază că incursiunile rusești tot mai frecvente și mai intense în spațiul aerian al Republicii Moldova și al statelor NATO sunt, cel mai probabil, parte a eforturilor Moscovei de a normaliza încălcările spațiului aerian.

Astfel, analiza ISW indică nu doar o repetare a incidentelor, ci și o creștere a frecvenței și a numărului de aparate implicate, ceea ce face ca incursiunile să devină tot mai greu de tratat drept incidente izolate.