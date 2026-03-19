Ședința de astăzi a Comisiei economie a Parlamentului a fost marcată de schimburi aprinse de replici între deputați și directorul ANRE, Alexei Taran, pe fundalul crizei carburanților și a creșterilor zilnice la benzină și motorină.

Deputații opoziției au criticat dur reprezentanții PAS și Guvernul pentru gestionarea situației.

„Voi sunteți la volan, voi și asumați-vă responsabilitatea. Purtați discuții cu Lukoil și aduceți-l înapoi”, i-a transmis alesul PSRM Petru Burduja deputatei PAS Victoria Belous. La rândul său, Vasile Costiuc, liderul Democrația Acasă, a adăugat ironic: „Găsiți un ministru și trimiteți-l la Putin după motorină ieftină.”

Deputații PAS cer clarificări și soluții concrete

De cealaltă parte, Victoria Belous a încercat să tempereze disputele și să pună accent pe soluții.

„Vreau să întreb colegii din Comisie și alți participanți dacă considerați că ANRE sau Guvernul nu fac suficient și ce ar trebui suplimentar întreprins. E o întrebare preventivă, deoarece de obicei, după criză… eu anticipez care va fi situația.”

Replicile opoziției au continuat, cu ironii și sugestii provocatoare.

Belous a replicat, ironizând.

„Cred că dacă îl rugăm pe domnul Costiuc, el nu demult a fost în America și mai are relații, să sune și să se clarifice.”

Propuneri și glume despre plafonarea prețurilor

Discuțiile s-au extins și asupra plafonării prețurilor. Alexandru Verșinin a sugerat în glumă.

„Eu i-aș suna pe domnii de la ANRE, toți petroliștii, și i-aș întreba cum cu sănătatea și dacă ANRE poate stabili plafonul maxim la 20 de lei și să lase companiile să caute surse mai ieftine. Asta așa, în glumă.”

Radu Marian, președintele comisiei, a avertizat.

„Dacă vreți să rămânem fără motorină.”

Petru Burduja a dat exemplul altor țări din regiune.

„Totuși, avem practica unor țări care au plafonat creșterea prețurilor. Încercați și voi să o faceți. Croația, Ungaria.”

Un schimb scurt de replici a încheiat ședința.

„La ei e un mecanism de 14 zile, fix ca la noi.”

„Domnule deputat, nu vă aprindeți, vă rog.”

„Eu nu mă aprind, demontez o minciună.”

De când a început războiul în Orientul Mijlociu, prețul carburanților continuă să crească semnificativ. Potrivit ministrului Energiei, evoluția prețurilor, inclusiv la benzină, despre care se speculează că ar putea ajunge la 30 de lei per litru, depinde în mare măsură de situația de pe piețele internaționale și de evoluțiile geopolitice.

Săptămâna trecută, au apărut informații că mai multe stații PECO din țară, dar și din capitală au rămas fără motorină, asta deși autoritățile spun că livrările continuă în regim normal și stocuri sunt pentru cel puțin 15 zile.

Citeste si : „Nu aveam motorină de patru zile”: mai multe stații PECO din țară, dar și capitală au rămas fără motorină, deși autoritățile spun că livrările continuă în regim normal - VIDEO

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a scris într-o postare pe Facebook că există stații care temporar nu comercializează motorină, pentru că prețul plafon stabilit de ANRE nu le acoperă toate costurile, însă autoritățile nu pot interzice acest lucru pentru că operatorii economici au dreptul la libertatea activității de întreprinzător.

Citeste si : După plângerile șoferilor că nu găsesc motorină, Junghietu a mers în inspecție la PECO și explică: „Este legal ca unele stații să nu vândă temporar dacă prețul plafon nu le acoperă costurile”