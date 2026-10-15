Republica Moldova nu-și poate asigura securitatea spațiului aerian și temerea este că exploziile dronelor, tot mai dese în ultima perioadă, ar putea provoca într-o zi victime la sol. Ce soluții are Moldova și sunt aceste incidente întâmplătoare? Despre asta discutăm cu istoricul Armand Goșu, invitatul emisiunii de joi, 15 octombrie.

Vom vorbi, de asemenea, despre criza dintre Ucraina și SUA, dar și din cadrul NATO, decizia lui Donald Trump de a cumpăra motorina din Rusia, tăierea accesului la Starlink și un posibil nou val de refugiați în această iarnă, dacă Rusia va continua să bombardeze infrastructura energetică a Ucrainei.

Emisiunea începe la ora 21:00 și poate urmărită pe protv.md