Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a transmis un mesaj de felicitare femeilor cu prilejul zilei de 8 martie, subliniind rolul lor esențial pentru țară și pentru viitorul acesteia.

Alexandru MUNTEANU, PRIM-MINISTRUL ȚĂRII: „Femeile din Moldova sunt puternice, curajoase și incredibil de dedicate. Le admirăm în familiile noastre, în școli și spitale, în afaceri, în agricultură, în instituțiile statului și în comunități. Prin munca, răbdarea și determinarea lor, ele țin această țară în mișcare și îi dau speranță”.

Totodată, acesta a accentuat meritul fiecărei femei de a fi apreciată, subliniind responsabilitatea statului de a asigura o societate în care femeile să se simtă libere și respectate.

Alexandru MUNTEANU, PRIM-MINISTRUL ȚĂRII: „Responsabilitatea noastră, ca stat, este să construim aceste condiții: o ţară în care fiecare femeie să se simtă respectată, liberă și mândră de ceea ce este și de ceea ce devine”.

Pentru prima dată, Ziua Femeilor a fost sărbătorită la 28 martie 1909 în urma unei decizii a Partidului Socialist American sub denumirea „Ziua națională a femeii”. La 23 martie 1909 în New York a avut loc o conferință a socialiștilor americani unde s-a discutat despre drepturile femeilor. Începand cu anul 1913, femeile din Rusia au sărbătorit ziua femeii în ultima duminică din februarie.

După Primul Război Mondial sărbătoarea a fost uitată în cea mai mare parte în occident. La sfârșitul anilor 60, a fost readusă la viață de unele grupări feministe sub numele „Ziua internațională a luptei feministe”. Noul nume semnifica resurgența radicalismului politic, ziua fiind adesea sărbatorită alături de diferite organizații de stânga, dar și o moderată distanțare față de politica de partid organizată. Sărbătoarea a devenit din ce în ce mai populară până când a fost sărbătorită de Organizația Națiunilor Unite în 1975.

Următoarea etapă în instituirea zilei dedicate femeii a constituit-o proclamarea, în 1977, de către ONU, a Anului Internațional al Femeilor și declararea perioadei 1976–1985 ca Deceniul ONU pentru condiția femeii.