Președintele Franței, Emmanuel Macron, reafirmă sprijinul Parisului pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și susține că progresele înregistrate de Chișinău sunt recunoscute de liderii europeni. Deschiderea următoarelor capitole de negociere va depinde de rezultatele obținute de țara noastră în procesul de reformare, a declarat liderul francez pentru TVR Moldova.

Întrebat despre posibilitatea deschiderii unor noi grupuri de capitole de negociere și despre propunerile Comisiei Europene privind pregătirea Uniunii pentru o viitoare extindere, Emmanuel Macron a subliniat că procesul de aderare trebuie să rămână bazat pe meritele fiecărui stat candidat.

„Nimeni nu poate ignora toate progresele făcute de Republica Moldova”, a declarat președintele francez.

Franța își reafirmă sprijinul pentru reformele de la Chișinău

Macron a menționat și sprijinul oferit de Franța Republicii Moldova în ultimii ani, inclusiv în combaterea dezinformării și a ingerințelor externe. Totodată, acesta a apreciat reformele promovate de președintele Maia Sandu și de Guvern.

„Susțin cu fermitate ceea ce a făcut președinta dumneavoastră și ceea ce guvernul continuă să facă prin reformele pe care le desfășoară. Ieri, în timpul discuției, a fost foarte clar că toată lumea recunoaște progresele făcute de Republica Moldova”, a afirmat Macron.

Deschiderea următoarelor capitole va depinde de progresele înregistrate

Liderul de la Paris a precizat că următoarele etape ale negocierilor vor depinde de rezultatele obținute de Chișinău.

„Pe măsura progreselor înregistrate, toate capitolele vor fi deschise, astfel încât meritele să fie recunoscute, iar procesul să poată avansa”, a declarat Emmanuel Macron, fără să indice un termen concret pentru deschiderea următoarelor capitole.

UE își pregătește instituțiile pentru o viitoare extindere

Declarațiile vin în contextul discuțiilor dintre liderii europeni privind reformele necesare pentru ca Uniunea Europeană să poată primi noi membri. Propunerile Comisiei Europene vizează adaptarea instituțiilor, politicilor și bugetului comunitar la o viitoare extindere, precum și consolidarea garanțiilor privind respectarea statului de drept după aderare.

În concluziile summitului, liderii europeni au luat act de propunerile Comisiei și au cerut continuarea examinării acestora în cadrul Consiliului. Totodată, aceștia au reafirmat principiul potrivit căruia fiecare țară candidată avansează în procesul de aderare în funcție de propriile rezultate.

Moldova a deschis deja patru clustere de negocieri în 2026

Republica Moldova a primit statutul de țară candidată la aderarea la UE în iunie 2022, iar în 2026 procesul de negocieri a avansat cu deschiderea unor noi capitole. Pe 15 iunie au fost deschise negocierile pentru Clusterul 1 – „Valori fundamentale”, iar pe 14 iulie pentru Clusterul 6 – „Relații externe”. Ulterior, la 7 octombrie Chișinăul a fost invitat să prezinte pozițiile pentru alte două clustere, care vizează piața internă, competitivitatea și creșterea economică, iar la data de 13 octombrie acestea au fost deschise oficial.

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