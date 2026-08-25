Premierul Vasile Tofan anunță schimbări în Guvern. Eugeniu Osmochescu este propus pentru funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, după ce până acum a condus Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. În locul său, la Economie este propus Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei din România.

Potrivit premierului, Osmochescu cunoaște deja mecanismele Guvernului și prioritățile asumate de Executiv. Pregătirea sa economică și experiența în cadrul instituțiilor financiare internaționale ar urma să contribuie la atragerea de resurse pentru modernizarea agriculturii și la accelerarea reformelor din acest sector.

Premierul spune că noul ministru va avea misiunea de a face agricultura moldovenească mai performantă, competitivă și mai bine adaptată schimbărilor economice și climatice.

Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei în Guvernul României

Pentru Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării este propus Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei în Guvernul României, în perioada 2020–2021. Acesta a studiat economia la Universitatea Paris-Dauphine și finanțele la Universitatea Bocconi și are experiență în sectorul financiar, inclusiv la PwC și BCR. Năsui deține și certificarea internațională CFA.

În mesajul său, premierul a menționat că printre prioritățile lui Claudiu Năsui se numără debirocratizarea aparatului de stat, reformarea companiilor de stat, reducerea cheltuielilor bugetare și eliminarea obstacolelor pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Contextul schimbărilor

Schimbările vin după demisia lui Radu Musteață din funcția de ministru al Agriculturii, la doar trei zile de la învestirea Guvernului. Premierul a anunțat anterior că a acceptat cererea de demisie depusă de acesta, în contextul scandalului privind presupusa sa afiliere anterioară la fostul Partid Democrat.

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