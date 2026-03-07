În Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XII-a sunt 40 de femei deputate. Același număr a fost înregistrat și în legislatura precedentă, fiind un nivel-record al reprezentării femeilor în Parlament.

Mai exact, 24 de femei fac parte din PAS, șase femei - din PSRM, patru femei – din fracțiunea parlamentară „Alternativa”, iar trei femei – din partidul Comuniștilor. Fracțiunea parlamentară „Democrația Acasă” are două femei deputate, iar fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru” – o femeie deputată.

Totodată, câteva funcții de conducere din cadrul Parlamentului sunt ocupate de femei. Doina Gherman ocupă una dintre cele două funcții de vicepreședinte, două dintre cele șase fracțiuni parlamentare sunt conduse de femei, iar în Biroul permanent al Parlamentului se regăsesc patru femei deputate - Doina Gherman, Liliana Nicolaescu-Onofrei, Veronica Roșca și Diana Caraman.

De asemenea, patru dintre cele 12 comisii permanente ale Parlamentului sunt conduse de femei. Doina Gherman conduce Comisia pentru politică externă, Veronica Roșca prezidează Comisia juridică, pentru numiri și imunități, Liliana Nicolaescu-Onofrei - Comisia pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, iar Liliana Iaconi - Comisia pentru administrație publică și dezvoltare regională.

În Secretariatul Parlamentului activează 151 de femei funcționare publice, ceea ce reprezintă peste 77% din numărul total al funcționarilor publici.