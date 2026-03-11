Comisia de la Veneția a confirmat că modificările adoptate de Parlament pentru combaterea corupției electorale au fost necesare, au urmărit un scop legitim de a proteja alegerile libere și corecte și sunt compatibile cu standardele europene, a anunțat într-o postare pe facebook, președintele Legislativului, Igor Grosu.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Cu toții am fost martorii cum grupările criminale la ultimele scrutine electorale au folosit tot arsenalul pentru a deturna parcursul nostru, am avut parte de exerciții electorale foarte complicate, fără precedent în istoria Republicii Moldova. De aceea, a fost de datoria noastră să acționăm când democrația a fost atacată, să protejăm prin lege fiecare vot, iar grupările criminale din spatele partidelor politice să nu revină în politică sub alt nume."

În luna februarie 2026, o delegație de raportori ai Comisiei de la Veneția au efectuat o vizită de documentare în Republica Moldova. Aceștia au discutat atunci cu reprezentanții mai multor instituții ale statului.

În aprilie 2025, Parlamentul a adoptat modificări legislative care au drept scop combaterea eficientă a fenomenului corupției electorale și aspectele conexe ale acestuia. Măsurile adoptate se referă la înăsprirea pedepselor pentru corupția electorală și finanțarea ilegală a partidelor; sancționarea agitației electorale desfășurate de organizații necomerciale sau de reprezentanții cultelor religioase, inclusiv în lăcașele de cult; activitatea extremistă și măsurile de prevenire și combatere a acesteia. De asemenea, au fost operate modificări și la Codul de procedură penală pentru a eficientiza și a asigura judecarea cu prioritate a infracțiunilor de corupție electorală.