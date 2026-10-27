Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a discutat cu prim-ministrul României, Luca-Alexandru Niculescu, despre proiectele comune dintre cele două state, independența energetică și dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere. Întrevederea a avut loc la Chișinău, în cadrul primei vizite oficiale a premierului român de la învestirea noului Guvern de la București.

Într-o postare pe rețelele sociale, Igor Grosu a menționat că printre prioritățile imediate se numără punerea în exploatare a liniei electrice Vulcănești–Chișinău și avansarea lucrărilor la podul Ungheni–Ungheni.

Oficialul a subliniat că Republica Moldova trebuie să-și consolideze independența energetică, astfel încât energia să nu mai fie folosită ca instrument de presiune politică.

„Ne dorim ca energia să nu mai fie folosită ca armă politică, iar pentru asta trebuie să devenim mai independenți energetic. Avem nevoie, totodată, de mai multe poduri peste Prut și mai puține frontiere între noi”, a scris Igor Grosu.

Președintele Parlamentului a evidențiat și importanța cooperării dintre Chișinău și București, afirmând că cele două state se pot baza reciproc și au responsabilitatea de a dezvolta legături mai puternice și mai multe oportunități pentru cetățeni.

„Bucureștiul poate conta întotdeauna pe Chișinău, așa cum și noi știm că ne putem baza pe România”, a transmis Igor Grosu.

Grosu și Niculescu/ Facebook

Grosu, deputații și Niculescu/ Facebook

Premierul României a ajuns la Chișinău

Premierul României a ajuns azi dimineață la Chișinău, în prima sa vizită oficială în Republica Moldova de la învestirea Guvernului de la București. Vizita premierului român a început cu o întrevedere cu mitropolitul Basarabiei. Presa acreditată nu a avut acces la aceste discuții. Mai apoi, Luca Niculescu s-a întâlnit cu reprezentanții mediului de afaceri românesc din Republica Moldova, dar și cu personalul Ambasadei României.

Agenda mai include o vizită la Stația Electrică Chișinău și la linia electrică Vulcănești–Chișinău. Spre seară, premierul român se va întâlni cu președintele Maia Sandu și cu președintele Parlamentului, Igor Grosu. În contextul vizitei oficiale, autoritățile au anunțat restricții temporare de acces în anumite zone din capitală, până la ora 22:00.

Acestea vizează centrul Chișinăului și arterele care fac legătura cu Aeroportul Internațional. De asemenea, în perimetrul deplasării coloanelor oficiale vor fi interzise temporar întrunirile și manifestațiile în masă, precum și anumite lucrări. Guvernul condus de Luca-Alexandru Niculescu a fost învestit pe 20 octombrie, după aproximativ cinci luni și jumătate de guvernare interimară. Printre prioritățile anunțate de noul premier se numără continuarea sprijinului acordat Republicii Moldova în procesul de integrare europeană.

Citeste si : Premierul României a ajuns la Chișinău: Luca Niculescu s-a întâlnit cu reprezentanții mediului de afaceri românesc din Republica Moldova - VIDEO