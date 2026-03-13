Fostul ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, recunoaște că simte o responsabilitate pentru că el a fost cel care l-a recomandat pe Iurie Gorea la funcția de șef al Biroului Vamal Centru, acuzat într-un dosar de corupere pasivă, însă totuși spune că există suspiciuni în dosar și își dorește să il analizeze, dar nu are acces la el. Despre acest subiect, Andrei Spînu a vorbit la Podcastul Lorenei.

Andrei SPÎNU, FOST MINISTRU: „Sigur că simt o responsabilitate. I-am spus-o și direct domnului Gorea. În același timp este și o mică problemă și îmi voi lua timp să mă clarific cap-coadă cu acest dosar, că din păcate nu am avut acces sau nu am văzut încă dosarul, dar ce mă pune în gardă este că toată informația care a fost dată public este falsă, nu este adevărată."

Întrebat de unde știe acest lucru, Spînu spune că a văzut documentele inițiale.

Andrei SPÎNU, FOST MINISTRU: „Spre exemplu s-a spus imediat în ziua când a fost reținut că a fost reținut în flagrant. Nu a fost flagrant. S-a spus că a primit 40 de mii, nu este adevărat. Eu vorbesc strict de cazul lui Iurie Gorea."

Astfel, Spînu spune că a început să se documenteze atunci când „i-a fost pus în cârcă acest caz."

Andrei SPÎNU, FOST MINISTRU: „Nu au găsit la percheziții nici acasă și nici în mașină sumele care au spus. Au găsit sume ca la orice om care are bani acasă. O sumă mică care o are oricine. Nu s-au găsit sume mari, nu am văzut înregistrări audio, video care să confirme astfel de discuții precum le vedem în altă parte. Eu nu vreau să spun că e vinovat sau nevinovat, aștept să mă uit peste doar, pentru că în acest moment va fi foarte clar și credeți-mă că voi fi primul, dacă sunt probe, să spun că a fost o mare greșeală să recomand această persoană."

În luna februarie 2026, dosarul fostului șef al Biroului Vamal Centru, Iurie Gorea, acuzat că ar fi luat mită 40 mii de dolari, a fost trimis în judecată și urmează a fi stabilită data primei ședințe.

Acesta, împreună cu fostul șef al postului vamal Căușeni, Cristian Olărescu, dar și un broker vamal au fost reținuți în luna mai a anului trecut. Tot atunci, Serviciul Vamal a inițiat o anchetă internă iar Gorea și Olărescu au fost suspendați.

Potrivit anchetatorilor, în schimbul anumitor sume de bani, aceștia ar fi închis ochii la nereguli și au facilitat trecerea frontierei pentru măfurile destinate regiunii transnistrene. În urma perchezițiilor efectuate de CNA, a fost ridicată suma de peste un milion de lei.

Interviul integral poate fi urmărit pe pagina de Yotube PRO TV Chișinău: