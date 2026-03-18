Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe din Republica Moldova, Valeriu Mija, a avut o întrevedere cu Thomas Lenk, aflat într-o vizită de lucru la Chișinău, în numele Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa.

În cadrul discuțiilor, oficialii au trecut în revistă cele mai recente evoluții privind dosarul transnistrean, abordând în mod special situația de securitate regională și impactul războiului din Ucraina asupra procesului de reglementare. Contextul actual a fost descris drept unul complex, care necesită menținerea unui dialog constant și constructiv.

Un subiect important al întrevederii a fost și protejarea râului Nistru, oficialii subliniind necesitatea utilizării responsabile a resurselor de apă și aplicării standardelor internaționale moderne de siguranță ecologică.

Cu această ocazie, Valeriu Mija a reiterat poziția Republica Moldova privind identificarea unei soluții pașnice și politice pentru diferendul transnistrean, cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a țării, în cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel internațional.