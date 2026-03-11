Primarul capitalei, Ion Ceban, anunță că va ataca decizia Curții de Apel București, după i-a fost respinsă cererea de anulare a interdicției de intrare în spațiul Schengen.

„Vom ataca decizia Curții de Apel București conform procedurilor legale. În ședințele de judecată, poziția oponenților s-a limitat în principal la chestiuni de procedură. Ne vom apăra drepturile pe toate căile legale, inclusiv prin sesizarea Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO). Justiția trebuie să rămână liberă de orice influență politică. Iar în cazul meu este strict politic, o înțelegere ca să mă denigreze", a scris acesta într-o postare pe rețelele de socializare.

Totodată, el spune din nou că totul „este o comandă politică din partea conducerii de stat".

Citeste si : Curtea de Apel București a respins cererea primarului capitalei, Ion Ceban, de anulare a interdicției de intrare în spațiul Schengen

Astăzi, Curtea de Apel București a respins cererea primarului capitalei, Ion Ceban, de anulare a interdicției de intrare în spațiul Schengen.

Potrivit instanței, cererea lui Ceban împotrivă Poliției de Frontieră din România și Serviciul Român de Informații a fost respinsă ca nefondată.

Ion Ceban a pierdut deja un proces care avea ca obiect suspendarea executării interdicției de a intra în România.

Citeste si : Curtea de Apel București a respins cererea lui Ion Ceban de a suspenda decizia prin care i s-a interzis accesul în spațiul Schengen - VIDEO

În iulie 2025, autoritățile de la București au anunțat că lui Ion Ceban i-a fost interzis accesul pe teritoriul României și în întreg spațiul Schengen, invocând motive de securitate, dar fără a oferi detalii. Primarul a declarat atunci că decizia este o răfuială politică și a contestat-o.

Citeste si : Ion Ceban reacționează după ce i-a fost interzis accesul în România și în spațiul Schengen: „Este o răfuială politică orchestratată de regimul Maiei Sandu” - VIDEO

Legăturile complicate cu Federația Rusă, care sunt documentate de mai mult timp, ar sta la baza interdicției de intrare în România impusă lui Ion Ceban. Declarația a fost făcută de ministrul român de Externe, care a reiterat atunci că decizia a fost luată din motive care țin de siguranța națională.

Citeste si : Ministrul de Externe din România explică interzicerea lui Ion Ceban pe teritoriul României: „Legături complicate cu Rusia” - VIDEO

În 2022, atunci când și-a lansat partidul, fostul socialist și comunist, Ion Ceban, a declarat că nu mai este pro-rus și că a devenit pro-european. Totuși, un raport al SUA din 2022 indică MAN ca parte a unei rețele susținute de fostul ofițer FSB, Iurii Gudilin, care ar vrea să influențeze politica de la Chișinău. Ceban a negat atunci acuzațiile. MAN a constituit alături de Mark Tkaciuk, Alexandr Stoianoglo și Ion Chicu blocul „Alternativa”.

Citeste si : Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Ion Ceban