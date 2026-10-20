Oprită ieri din drum, Irina Gutnic a revenit și astăzi la Primăria Chișinău, în încercarea de a-și revendica locul de muncă. Asta deși i-a fost prezentată dispoziția primarului general privind încetarea mandatului său. Gutnic insistă că își va exercita în continuare atribuțiile, invocând o decizie a Curții de Apel Centru, prin care a fost suspendată dispoziția de revocare.

Irina GUTNIC, VICEPRIMAR SUSPENDAT: „Sunt prezentă la serviciu așa cum am promis începând cu ora 08:00. Hotărârile instanței trebuie respectate.”

Videoul a fost publicat pe pagina sa de facebook în acestă dimineață. Filmarea a fost făcută în holul primării, semn că nici astăzi, administrația nu a pregătit un birou pentru Irina Gutnic. Ulterior, aceasta s-a alăturat unui protest care se desfășura în fața clădirii primăriei.

Irina GUTNIC, VICEPRIMAR SUSPENDAT: „Eu sunt prezent sau la Ghișeul Unic, sau în incinta primăriei, sau în sectoarele capitalei.”

Revenirea are loc după scandalul de ieri, când Gutnic a venit la Primărie însoțită de un executor judecătoresc pentru a-și relua funcția, invocând decizia Curții de Apel Centru. În loc să revină în birou, aceasta a primit o nouă dispoziție semnată de Ion Ceban, prin care primarul a constatat încetarea mandatului său. Au urmat dispute cu juriștii instituției privind statutul său și accesul la locul de muncă.

Irina Gutnic a fost revocată din funcție în mai 2026 și a contestat decizia în instanță. Curtea de Apel Centru a suspendat dispoziția de revocare până la examinarea cauzei pe fond.