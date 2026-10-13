Republica Moldova accelerează pe drumul spre Uniunea Europeană. După deschiderea negocierilor pe clusterele „Piața internă” și „Competitivitate și creștere incluzivă”, autoritățile de la Chișinău speră ca toate cele șase clustere să fie deschise până la sfârșitul anului. Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, spune că ultimele două sunt deja pregătite tehnic și estimează că negocierile ar putea fi încheiate în 2028.

Viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a declarat că deschiderea celor două clustere reprezintă o realizare importantă și demonstrează că reformele promovate de Republica Moldova pot avansa atunci când sunt susținute de angajamentul politic al Uniunii Europene.

„Am deschis negocierile oficiale pentru încă două grupuri de capitole, Clusterul 2, «Piața internă», și Clusterul 3, «Competitivitate și creștere incluzivă». Patru clustere în patru luni. În prezent, negociem 24 din cele 33 de capitole de aderare”, a declarat Cristina Gherasimov.

Oficiala a mulțumit președinției irlandeze a Consiliului Uniunii Europene, comisarei europene pentru extindere, Marta Kos, precum și echipelor care au contribuit la pregătirea negocierilor. Potrivit acesteia, la proces au participat sute de funcționari din ministere și instituții, alături de experți, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai societății civile.

Ce se va schimba pentru cetățeni și antreprenori

Deschiderea celor două clustere vizează domenii care influențează direct viața de zi cu zi, de la protecția consumatorilor și drepturile angajaților până la dezvoltarea afacerilor și securitatea serviciilor digitale.

„În spatele acestor 17 capitole deschise astăzi se află domenii care influențează direct viața cotidiană a oamenilor: siguranța produselor pe care le cumpără, drepturile la locul de muncă, calitatea educației, securitatea serviciilor digitale pe care le utilizează”, a explicat Cristina Gherasimov.

Potrivit viceprim-ministrei, apropierea de standardele europene ar putea însemna o protecție mai bună pentru consumatori, condiții de muncă mai sigure și mai multe oportunități pentru dezvoltarea competențelor profesionale. În același timp, antreprenorii ar putea beneficia de proceduri mai simple, reguli mai previzibile și acces mai bun la piața europeană.

Cristina Gherasimov a subliniat că dezvoltarea mediului de afaceri poate contribui la crearea unor noi locuri de muncă și la creșterea salariilor. În opinia sa, integrarea economică trebuie să aducă beneficii nu doar companiilor din capitală, ci și celor din localitățile din întreaga țară.

„Împreună, aceste schimbări le pot oferi oamenilor mai multe motive să rămână acasă sau să revină și să investească în Republica Moldova. Ne dorim ca aceste oportunități să ajungă în comunitățile din întreaga țară”, a afirmat viceprim-ministra.

UE promite sprijin pentru dezvoltarea economiei

Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, a declarat că reformele din domeniile incluse în cele două clustere ar putea ajuta Republica Moldova să atragă investiții, să dezvolte economia și să creeze locuri de muncă.

„Reformele în aceste clustere vor ajuta ca Republica Moldova să construiască o economie mai puternică, să atragă investiții și să creeze locuri de muncă”, a declarat Marta Kos.

Oficiala europeană a menționat că apropierea de piața unică poate crea oportunități atât pentru companiile moldovenești, cât și pentru cele europene, prin dezvoltarea parteneriatelor și a lanțurilor de aprovizionare.

Marta Kos a amintit că Republica Moldova beneficiază deja de unele forme de integrare europeană, inclusiv prin participarea la sistemul unic de plăți în euro SEPA și prin facilitățile de roaming. Comisia Europeană analizează posibilități de aprofundare a integrării treptate, astfel încât țările candidate să poată participa la anumite sisteme și inițiative europene înainte de aderarea propriu-zisă, dacă îndeplinesc criteriile necesare.

În ceea ce privește competitivitatea, comisara a menționat că aproximativ 67% din exporturile Republicii Moldova sunt orientate spre piața europeană. Ea a subliniat și importanța sprijinirii întreprinderilor mici și mijlocii pentru a se adapta cerințelor europene și a-și consolida poziția pe piață.

Urmează reforme mai dificile

Ministrul irlandez pentru afaceri europene, Thomas Byrne, a salutat progresul Republicii Moldova și a reafirmat sprijinul Uniunii Europene pentru continuarea procesului de aderare.

Acesta a declarat că angajamentul autorităților de la Chișinău și alinierea la standardele europene sunt apreciate de partenerii europeni, însă a subliniat că reformele trebuie să continue.

„Este important ca Republica Moldova să continue să implementeze reforme și Consiliul va continua să lucreze la deschiderea Clusterului 4 și 5”, a afirmat Thomas Byrne.

La rândul său, Cristina Gherasimov a avertizat că următoarea etapă va fi una solicitantă, întrucât adoptarea legislației trebuie însoțită de instituții capabile să o aplice în mod consecvent.

„Cea mai dificilă parte a muncii este încă în fața noastră, suntem pregătiți să o ducem la bun sfârșit. Legile trebuie susținute de instituții capabile de o aplicare consecventă. Mediul de afaceri are nevoie de predictibilitate. Cetățenii vor să vadă rezultate”, a declarat viceprim-ministra.

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Moldova a deschis deja două clustere de negocieri în 2026

Republica Moldova a primit statutul de țară candidată la aderarea la UE în iunie 2022, iar în 2026 procesul de negocieri a avansat cu deschiderea unor noi capitole. Pe 15 iunie au fost deschise negocierile pentru Clusterul 1 – „Valori fundamentale”, iar pe 14 iulie pentru Clusterul 6 – „Relații externe”. Ulterior, la 7 octombrie Chișinăul a fost invitat să prezinte pozițiile pentru alte două clustere, care vizează piața internă, competitivitatea și creșterea economică.

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