Premierul României, Luca-Alexandru Niculescu, a ajuns la Președinția Republicii Moldova, unde a fost întâmpinat de șefa statului, Maia Sandu. Cei doi oficiali urmează să aibă o întrevedere, în cadrul primei vizite oficiale a premierului român la Chișinău de la preluarea mandatului.

Întâlnirea face parte din agenda vizitei oficiale a lui Luca Niculescu în Republica Moldova, care include discuții cu conducerea țării și abordarea proiectelor comune dintre cele două state.

Anterior, premierul român s-a întâlnit cu omologul său moldovean, Vasile Tofan, și cu președintele Parlamentului, Igor Grosu.

Vizita are loc în contextul cooperării bilaterale dintre Republica Moldova și România, cu accent pe continuarea proiectelor comune, cooperarea energetică și sprijinul acordat parcursului european al țării noastre.

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