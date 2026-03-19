Mai mulți jurnaliști și actori din Rusia, care susțin războiul din Ucraina, au fost incluși pe lista neagră în Republica Moldova. Un ordin în acest sens a fost publicat pe 17 martie, în Monitorul Oficial, unde se menționează că Republica Moldova s-a alăturat măsurilor restrictive internaționale ale Uniunii Europene în privința mai multor persoane din Rusia.

Potrivit ordinului, adoptarea acestei decizii are la bază măsuri restrictive având în vedere activitățile destabilizatoare ale Rusiei.

Primul pe lista publicată în Monitorul Oficial se află prezentatorul TV și comentatorul sportiv rus, Dmitri Guberniev. Acesta și-a folosit popularitatea pentru a difuza propaganda rusă și pentru a justifica războiul de agresiune din Ucraina. El se numără și printre reprezentanții de încredere ai lui Vladimir Putin la alegerile prezidențiale din 2024.

Următoarea pe listă este prezentatoarea TV, Ekaterina Andreeva. Aceasta răspândește în mod regulat dezinformări și propagandă cu privire la războiul din Ucraina, laudă regimul lui Putin și răspândește falsuri despre Occident.

Și prezentatoarea televiziunii ruse, Maria Sittel, se regăsește pe listă. Ea laudă regimul președintelui rus și este inclusă și în lista celor „1500 de instigatori de război”, dar și a găzduit „linia directă” cu Putin.

Jurnalistul Pavel Zarubin este următorul pe lista publicată în Monitorul Oficial. Acesta ste primul propagandist căruia i s-a permis să-l intervieveze pe Putin după începerea invaziei pe scară largă în Ucraina.

Și doi actori sunt pe listă: Este vorba de Roman Ciumakov și Serghei Polunin aceștia sprijină armata rusă și glorificarea lui Putin.

Ordin/ Monitorul Oficial

În vara anului 2025, mai multe persoane au primit interdicție de intrare în Republica Moldova. Atunci, Serviciul de Informații și Securitate, a invocat riscuri de destabilizare și interferență străină. Potrivit SIS, persoanele urmau să participe la un eveniment cu organizatori obscuri, fără transparență de finanțare și cu legături dubioase cu gruparea criminală Șor.

Anterior, și unii artiști ruși, care urmau să susțină concerte în țara noastră, la fel au primit interdicții de intrare în țară. Printre aceștia se numără și cântărețul Filip Kirkorov.