Deputatul PSRM și vicepreședintele Parlamentului, Vlad Bătrîncea, a înregistrat la Parlament un proiect de lege care prevede că actualul număr de deputați este prea mare pentru Republica Moldova. Declarațiile au fost făcute de acesta în cadrul unei emisiuni televizate de la Realitatea.

Vlad BĂTRÎNCEA, DEPUTAT PSRM: „Am înregistrat un proiect de lege constituțională ca numărul deputaților în Parlament să fie redus de la 101 la 61. Parlamentul poate să-și demonstreze toată deschiderea pentru a vota aceste modificări. Cred că este de bun-simț. Am avut 101 deputați atunci când Republica Moldova avea aproape 5 milioane de locuitori, iar regiunea transnistreană era sub control constituțional. Astăzi nu avem nevoie de 101 deputați”.

Reducerea numărului de deputați va aduce „o economie de bani”

Totodată, deputatul socialist a mai adăugat că această decizie de reducere a numărului de deputați va aduce și o economie de bani pentru țara noastră.

Vlad BĂTRÎNCEA, DEPUTAT PSRM: „Astăzi, avem 46 de deputați din partea opoziției, avem și unii deputați de la guvernare care pe timpuri susțineau această idee. Eu cred că acest subiect astăzi poate fi discutat pozitiv și putem ajunge la un consens și să demonstrăm societății că suntem capabili să facem acest lucru. Asta va aduce și o economie de bani”.

Am încercat să luăm legătura cu Vlad Bătrîncea pentru a afla mai multe detalii despre acest proiect, inclusiv cu cine a fost semnat și când va fi propus spre vot, însă acesta nu a răspuns la apelurile noastre.

Aceeași inițiativă a fost propusă șase ani în urmă

O inițiativă similară a fost propusă și în anul 2020, fiind anunțată în cadrul unui briefing de presă de către Vlad Bătrîncea. La 2 iulie, socialiștii au declarat că își doresc reducerea numărului de deputați de la 101 la 61, dar și interzicerea prin lege a traseismului politic.

În 2017, fostul președinte al Republica Moldova, Igor Dodon, a încercat să organizeze un referendum cu patru întrebări, printre care și reducerea numărului de deputați. Însă Curtea Constituțională a Republicii Moldova a declarat inițiativa neconstituțională, motivând că întrebările depășesc atribuțiile șefului statului.

