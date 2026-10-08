Președintele Maia Sandu a vorbit despre principalele amenințări la adresa Republicii Moldova și despre rolul țării în securitatea europeană. Șefa statului a menționat încălcările spațiului aerian de către drone rusești, războiul informațional și ingerințele electorale, dar și sprijinul oferit Ucrainei și cooperarea cu partenerii europeni în domeniul securității și apărării. Declarațiile au fost făzute astăzi, în cadrul Moldova Security Forum 2026.

În discursul său, șefa statului a făcut referire la câteva aspecte:

Republica Moldova contribuie deja la securitatea Europei, iar experiența acumulată în contextul războiului din Ucraina și al tentativelor Rusiei de a destabiliza țara poate fi utilă partenerilor europeni. Mesajul a fost transmis în contextul în care autoritățile de la Chișinău pledează pentru consolidarea securității Republicii Moldova și integrarea sa în Uniunea Europeană.

O eventuală apropiere a Republicii Moldova de Moscova ar fi transformat o parte importantă a frontierei Ucrainei într-o zonă ostilă și ar fi permis Rusiei să exercite presiuni asupra Kievului dinspre sud-vest, susține Sandu. Potrivit acesteia, moldovenii au zădărnicit de două ori planurile Kremlinului de a transforma Moldova într-un „al doilea Belarus”. În același timp, Chișinăul își reafirmă sprijinul pentru Ucraina, inclusiv prin găzduirea refugiaților ucraineni.

De asemenea, potrivit președintelui, Republica Moldova și-a pus infrastructura la dispoziția Ucrainei pentru exporturile de cereale și tranzitul gazelor, după blocarea rutelor de la Marea Neagră de către Rusia. Chișinăul afirmă că a redus tarifele de tranzit și a contribuit la menținerea stabilității în regiunea transnistreană, dar și la eforturile internaționale pentru tragerea Rusiei la răspundere pentru agresiunea împotriva Ucrainei.

Maia Sandu, despre dronele rusești care au ajuns în Moldova

Președintele a mențonat și despre dronele rusești care au traversat spațiul aerian al țării noastre.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE RM: „Ceea ce înfruntăm este un război care se apropie periculos de mult și un război hibrid care nu se oprește niciodată.Doar în ultimele șapte zile, nouă drone rusești ne-au încălcat spațiul aerian. În septembrie au fost peste 20, mai multe decât în întregul an trecut. Drone rusești au lovit și puncte de trecere de la frontiera cu Ucraina, iar luni fragmente au lovit un autocar și au rănit un polițist de frontieră”.

De asemenea, șefa statului a adăugat că atacurile asupra infrastructurii ucrainene au afectat și Moldova: au poluat râul Nistru, lăsând 300.000 de oameni fără apă sigură pentru consum, iar un atac a avariat linia electrică prin care este transportată o mare parte din energia noastră.

„Așa ajunge războiul în Moldova: prin aer, prin apă, prin rețeaua electrică”, a adăugat Maia Sandu.

Republica Moldova se confruntă și cu un război informațional

Pe lângă amenințările militare, Republica Moldova se confruntă și cu un război informațional. Potrivit președintelui, fiecare incursiune a dronelor este urmată de campanii de manipulare menite să alimenteze frica, să submineze încrederea în instituțiile statului și să reducă sprijinul pentru Ucraina și pentru consolidarea apărării Republicii Moldova.

De asemenea, Moldova a devenit și o țintă a ingerințelor electorale rusești. În ultimele două cicluri electorale au fost identificate finanțări ilegale, ferme de troli, site-uri false, manipulări și atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale.

Instituțiile statului au rezistat acestor tentative, iar Chișinăul susține că experiența acumulată este împărtășită cu partenerii europeni pentru a-i ajuta să se apere mai eficient de ingerințele străine.

În acest context, Republica Moldova pledează pentru o cooperare europeană mai strânsă în combaterea manipulării informaționale și a ingerințelor străine.

Fugarul Ilan Șor, menționat în discursul Maiei Sandu

Potrivit șefei statului, Ilan Șor este indicat drept unul dintre principalii coordonatori ai operațiunilor de destabilizare a Republicii Moldova. Condamnat în lipsă la 15 ani de închisoare în dosarul „furtului miliardului”, Șor s-ar afla la Moscova, de unde ar fi coordonat tentative de ingerință în mai multe procese electorale din Moldova.

Potrivit acesteia, rețeaua Șor a fost implicată și într-un complot care viza persoane importante din Ucraina. În urma unei anchete comune a autorităților moldovene și ucrainene, 11 persoane au fost arestate.

De asemenea, a menționat și despre recenta desemnare de către Trezoreria SUA a rețelei A7 drept organizație criminală transnațională semnificativă. Cazul arată amploarea amenințărilor cu care se confruntă Moldova și necesitatea consolidării cooperării internaționale.

Sectorul de securitate și apărare, în cooperare cu partenerii UE

Republica Moldova își consolidează sectorul de securitate și apărare și cooperează tot mai strâns cu partenerii europeni. Anul trecut, polițiștii și polițiștii de frontieră au schimbat peste 11.000 de mesaje securizate cu omologii din UE în operațiuni împotriva criminalității transfrontaliere.

Apărarea antiaeriană este una dintre principalele priorități ale Chișinăului. Cu sprijin european, Moldova își modernizează capacitățile de apărare, însă dezvoltarea rapidă a dronelor și a sistemelor antidrone creează noi provocări.

Republica Moldova participă și la mai multe misiuni internaționale, inclusiv în Kosovo, Liban și Bosnia și Herțegovina, iar pompierii moldoveni au intervenit în ultimii patru ani la stingerea incendiilor de vegetație din Grecia.

În același timp, Moldova și-a redus dependența energetică de Rusia și continuă reformele pentru aderarea la Uniunea Europeană. Potrivit președintelui, integrarea europeană ar consolida atât securitatea țării, cât și frontiera estică a UE.

„În multe domenii ale securității, Moldova acționează deja ca un stat membru. O Moldovă în interiorul Uniunii va întări și mai mult frontiera estică a Europei”, a declarat Maia Sandu.