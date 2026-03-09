Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va merge într-o vizită oficială la Vilnius în perioada 10-11 martie, la invitația președintelui Republicii Lituania, Gitanas Nausėda.

Potrivit Președinției, vizita are loc cu ocazia celei de-a 36 de aniversări a restabilirii independenței Lituaniei față de Uniunea Sovietică, proclamată pe 11 martie 1990, „un act pe care Moldova a fost prima țară care l-a recunoscut”.

Cu ocazia acesteia, șefa statului va susține un discurs în plenul Parlamentului de la Vilnius, în cadrul unei sesiuni solemne.

Totodată, președintele se va întâlni cu omologul lituanian, cu prim-ministrul Inga Ruginienė și cu președintele Parlamentului, Juozas Olekas.

Discuțiile vor viza parcursul european al Republicii Moldova, consolidarea securității și rezilienței în regiune, sprijinul continuu pentru Ucraina, precum și cooperarea bilaterală, inclusiv oportunitățile de investiții pentru companii lituaniene în țara noastră.