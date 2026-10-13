Republica Moldova ar putea deschide toate cele șase clustere de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană până la sfârșitul acestui an, iar negocierile ar putea fi încheiate în prima jumătate a anului 2028. Declarațiile au fost făcute de comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, după deschiderea oficială a negocierilor pe clusterele „Piața internă” și „Competitivitate și creștere incluzivă”, în cadrul Conferinței Interguvernamentale Moldova–UE, desfășurate la Luxemburg.

Marta Kos a declarat că ritmul negocierilor și susținerea statelor membre îi dau motive să creadă că Republica Moldova va putea avansa și în privința celor două clustere rămase. Totuși, comisara europeană a precizat că nu poate garanta în totalitate acest scenariu, întrucât procesul depinde și de procedurile interne ale statelor membre.

„La începutul acestui an, lumea extinderii arăta altfel. Dar uitați-vă unde am ajuns astăzi. Patru clustere deja sunt deschise. Încă două urmează atât pentru Republica Moldova, cât și pentru Ucraina. Deci nu vă pot oferi o asigurare de 100%”, a declarat Marta Kos.

Întrebată dacă există suficiente garanții politice pentru ca toate clusterele să fie deschise până la sfârșitul anului, oficiala europeană a invocat dinamica negocierilor și colaborarea cu statele membre. Ea a explicat că unele întârzieri pot apărea din cauza procedurilor tehnice și administrative care trebuie parcurse la diferite niveluri.

„Eu sunt sigură că vom reuși să deschidem toate clusterele până la finalul anului și fac eu cinste cu o băutură”, a afirmat comisara europeană, cu referire la posibilitatea îndeplinirii acestui obiectiv.

Celelalte două clustere sunt pregătite din punct de vedere tehnic

Marta Kos a subliniat că deschiderea negocierilor pe clusterele 2 și 3 nu reprezintă finalul procesului, iar următorul obiectiv este avansarea discuțiilor și pe celelalte domenii.

„Cele două clustere rămase sunt tehnic gata și trebuie să începem să le deschidem. Încurajez Republica Moldova să țină pasul cu reformele care ne-au adus atât de departe”, a declarat oficiala europeană.

Comisara pentru extindere a menționat că Uniunea Europeană va continua să sprijine Republica Moldova în parcursul său european, dar a subliniat importanța menținerii ritmului reformelor. În opinia sa, progresele înregistrate de autoritățile de la Chișinău trebuie să fie susținute în continuare pentru ca negocierile să avanseze.

Negocierile ar putea fi încheiate în primul sau al doilea trimestru din 2028

În cadrul conferinței de presă, Marta Kos a abordat și obiectivul Republicii Moldova de a deveni stat membru al Uniunii Europene până în 2030. Potrivit acesteia, ținta este posibilă din punct de vedere tehnic, dacă procesul de negociere continuă în ritmul necesar și dacă sunt luate în calcul atât reformele realizate de Chișinău, cât și capacitatea statelor membre de a avansa dosarul.

„Sprijinim viziunea Republicii Moldova de a deveni membru al UE până la 2030. Dacă facem un fel de retroplanificare, din punct de vedere tehnic ar fi posibil să finalizăm negocierile în primul trimestru din 2028 sau în al doilea trimestru”, a declarat Marta Kos.

Oficiala europeană a atras atenția că finalizarea negocierilor depinde de eforturile ambelor părți și de dinamica statelor membre. Ea a apreciat progresele Republicii Moldova, afirmând că autoritățile de la Chișinău își îndeplinesc angajamentele și că Uniunea Europeană trebuie, la rândul său, să-și onoreze promisiunile.

„Republica Moldova chiar își face treaba, livrează pe diferite aspecte și noi, la rândul nostru, ne vom onora angajamentele pentru Republica Moldova”, a spus comisara.

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Moldova a deschis deja două clustere de negocieri în 2026

Republica Moldova a primit statutul de țară candidată la aderarea la UE în iunie 2022, iar în 2026 procesul de negocieri a avansat cu deschiderea unor noi capitole. Pe 15 iunie au fost deschise negocierile pentru Clusterul 1 – „Valori fundamentale”, iar pe 14 iulie pentru Clusterul 6 – „Relații externe”. Ulterior, la 7 octombrie Chișinăul a fost invitat să prezinte pozițiile pentru alte două clustere, care vizează piața internă, competitivitatea și creșterea economică.

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