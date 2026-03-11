Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere la Cartierul General al NATO cu Secretarul General al Alianței, Mark Rutte, la Bruxelles. Oficialii au discutat despre evoluția și perspectivele consolidării parteneriatului dintre Republica Moldova și NATO.

Potrivit lui Mihai Popșoi, a fost abordată și tema cooperării în domenii precum consolidarea rezilienței naționale, modernizarea sectorului de securitate și apărare, alinierea la standardele euro-atlantice și contribuția la stabilitatea regională, inclusiv în regiunea Mării Negre.

Ministrul a subliniat că, în ultimii ani, parteneriatul dintre Republica Moldova și NATO a evoluat într-o cooperare practică, orientată spre rezultate concrete în vederea modernizării sectorului de securitate și apărare conform standardelor noi.

Oficialul moldovean a reiterat că „viziunea Republicii Moldova este de a acționa ca un partener de încredere al NATO.

Mihai POPȘOI, MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE: „Capacitatea Republicii Moldova de a face față multiplelor interferențe din ultima perioadă este o dovadă clară a rezilienței și unității societății noastre, precum și a solidarității partenerilor. Suntem recunoscători partenerilor euro-atlantici pentru sprijinul oferit de-a lungul timpului. Cooperarea cu NATO a contribuit la consolidarea instituțiilor statului și la avansarea reformelor democratice în Republica Moldova”.

La rândul său, Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a reafirmat sprijinul Alianței pentru Republica Moldova și disponibilitatea de a continua cooperarea cu autoritățile de la Chișinău.

Mark RUTTE, SECRETARUL GENERAL AL NATO: „Relația dintre NATO și Republica Moldova se bazează pe un parteneriat solid de peste 30 de ani. Apreciem eforturile depuse de Republica Moldova în contextul provocărilor actuale și salutăm determinarea de a continua parcursul european, precum și sprijinul constant acordat Ucrainei. Dorim să continuăm cooperarea strânsă cu autoritățile de la Chișinău, iar NATO este pregătită să ofere suportul necesar”.

De asemenea, ministrul Mihai Popșoi a avut un schimb de opinii cu ambasadorii statelor membre ale Alianței în cadrul Consiliului Nord-Atlantic, unde a vorbit despre evoluțiile recente din Republica Moldova și prioritățile Guvernului nou în domeniul securității și apărării.

Mihai Popșoi și Mark Rutte/ Telegram