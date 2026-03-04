În contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, ministrul de externe Mihai Popșoi a avut o discuție telefonică cu omologul său din Emiratelor Arabe Unite, Șeicul Abdullah bin Zayed al Nahyan.

„În cadrul convorbirii au fost discutate evoluțiile recente din Orientul Mijlociu, inclusiv atacurile cu rachete lansate de Iran asupra Emiratelor Arabe Unite și a altor state din regiune, precum și impactul acestora asupra securității și stabilității regionale. A fost menționat că situația creată a determinat închiderea temporară a spațiului aerian, afectând deplasarea cetățenilor străini, inclusiv a unor cetățeni ai Republicii Moldova aflați pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite”, se arată în comunicatul emis de minister.

Cei de la Chișinău anunță că Șeicul Abdullah bin Zayed al Nahyan a asigurat că va oferi sprijin pentru siguranța cetățenilor noștri aflați în Emiratele Arabe Unite în contextul în care aceștia nu se pot întoarce acasă, din cauza restricțiilor temporare de transport aerian.

Sâmbătă dimineaţa, Israelul şi Statele Unite au lansat atacuri împotriva Iranului, fiind anunţate explozii în Teheran şi alte oraşe, precum Tabriz (nord-vest) şi Isfahan (centru). Iranul a răspuns cu lansarea de rachete şi drone împotriva bazelor militare americane din Bahrain, Qatar şi Emiratele Arabe Unite şi a centrelor militare de pe teritoriul israelian. Operațiunea militară din Orientul Mijlociu continuă și astăzi.

În weekend, spațiul aerian a fost închis în mai multe regiuni din Orientul Mijlociu, iar ieri, activitatea pe aeroporturile din Dubai şi Abu Dhabi s-a reluat doar parţial.

Potrivit ministerului Afacerilor Externe din țara noastră, zeci de solicitări de evacuare a moldovenilor au fost înregistrate din Israel, Qatar și Emiratele Arabe Unite.