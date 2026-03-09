Riscurile de securitate în creștere, în special tensiunile militare, din Orientul Mijlociu, precum și impactul acestora asupra stabilității politice și economice regionale și globale - sunt subiectele discutate la telefon de ministrul Afacerilor Externe din țara noastră, Mihai Popșoi cu ministrul afacerilor externe al Statului Israel, Gideon Sa'ar.
Potrivit MAE, Popșoi a abordat prioritar situația cetățenilor moldoveni aflați pe teritoriul Statul Israel și a reiterat interesul autorităților de la Chișinău pentru siguranța acestora.
În acest sens, ministrul Sa'ar a subliniat că instituțiile israeliene acordă toată asistența necesară Ambasadei Republicii Moldova la Tel Aviv.
De asemenea, Gideon Sa'ar a declarat că Israelul a reluat parțial zborurile aeriene pentru întoarcerea cetățenilor săi, iar în perioada următoare ar putea deveni posibile și zborurile spre destinații din afara țării pentru cetățenii străini, când situația de securitate o va permite.