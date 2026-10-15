Republica Moldova ar putea cumpăra gaze naturale din Ucraina, iar această variantă ar putea fi relativ sigură, în pofida bombardamentelor rusești, declară istoricul Armand Goșu. Acesta a explicat la emisiunea În PROfunzime că depozitele de gaze ale Ucrainei sunt amplasate în vestul țării, aproape de granița cu Polonia, departe de zonele în care se desfășoară operațiunile militare.

Potrivit lui Goșu, Ucraina nu își asigură necesarul doar din producția proprie, ci cumpără gaze naturale și le depozitează. O parte dintre depozite au fost construite încă în perioada sovietică și sunt amplasate în apropierea frontierei de vest.

Armand GOȘU, EXPERT ÎN FOSTUL SPAȚIU SOVIETIC: „Ele sunt foarte bine construite, foarte adânc în pământ, deci e greu de crezut că acele depozite de gaz pot fi aruncate în aer. Cred că e mai mult decât sigur în momentul ăsta, ce pot eu să înțeleg, nefiind un expert în problema tranzitului gazelor”.

Cât de sigură este această variantă

Întrebat despre siguranța transportării gazelor din Ucraina până în Republica Moldova, istoricul a explicat că traseul conductelor vine dinspre nord și nu traversează sudul țării vecine, unde se desfășoară operațiuni militare. Totuși, el a precizat că nu pot exista garanții absolute că infrastructura nu va fi lovită de drone.

Lorena BOGZA, PREZENTATOARE PRO TV: „Întrebarea e cât de sigur ar fi ca noi să încheiem acest contract pe termen lung cu Ucraina și să stăm liniștiți că vom avea gaz?”

Armand GOȘU, EXPERT ÎN FOSTUL SPAȚIU SOVIETIC: „Nimeni nu vă poate da garanții că o dronă nu o să lovească. Dar, în acest moment, la cum evoluează lucrurile, astfel de acorduri mi se par destul de sigure”.

Cheltuielile de transport ar putea fi mai mici

Un eventual acord ar putea fi avantajos și din punct de vedere economic. Potrivit istoricului, cheltuielile de transport ar putea fi mai mici, iar colaborarea dintre Republica Moldova și Ucraina ar putea continua pe termen lung, în contextul în care securitatea celor două state este strâns legată.

Ucraina dispune de surplusuri de gaze naturale

Astăzi, premierul Vasile Tofan a declarat că Ucraina ar putea deveni o nouă sursă de aprovizionare cu gaze naturale pentru Republica Moldova, în contextul în care Guvernul de la Kiev a permis temporar companiilor ucrainene să exporte aproximativ 15 la sută din gazele pe care le produc sau le dețin în stocuri.

Ce spune ministrul Energiei

Potrivit ministrului Energiei, Dorin Junghietu, Ucraina ar avea în depozite aproximativ cinci miliarde de metri cubi de gaze. Prin comparație, Republica Moldova consumă anual între 700 și 800 de milioane de metri cubi. Totuși, asta nu înseamnă că țara noastră ar putea cumpăra automat o parte din aceste rezerve. Ministrul a mai afirmat că prețul și cantitățile disponibile pentru țara noastră urmează să fie negociate.

Prin urmare, achiziția gazelor din Ucraina ar putea reprezenta o alternativă pentru Republica Moldova, însă condițiile contractuale, prețul final și siguranța transportului ar trebui analizate înainte de încheierea unui acord.

Junghietu a precizat, de asemenea, că nu există riscuri în ceea ce privește livrările de gaz

În contextul în care Ucraina este în război, Junghietu precizează că nu există riscuri în ceea ce privește livrările de gaz deoarece depozitele și conductele sunt subterane și sunt securizate. Discuțiile cu Ucraina au loc pe fundalul scumpirii gazelor pe piețele europene. Ministrul Energiei susține că prețurile sunt în creștere și că Republica Moldova caută să-și diversifice în continuare sursele de aprovizionare pentru a scoate presiune auspra tarifelor.

Deocamdată, autoritățile nu au anunțat când ar putea fi încheiat un eventual acord cu partea ucraineană, dar premierul ar urma să meargă îîntr-o vizită la Kiev la sfârșitul acestei luni.

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