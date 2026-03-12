Un schimb de replici au avut loc astăzi între președintele Parlamentului Igor Grosu și deputatul socialist Pavel Voicu, fapt ce a creat un moment tensionat. În timpul luării de cuvând la moțiunea simplă asupra politicilor Ministerului Apărării, Igor Grosu i-a închis microfonul lui Pavei Voicu.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Domnule deputat, ca ofițer, aveți oleacă de respect față de alt ofițer”.

Ulterior, Igor Grosu i-a închis microfonul lui Pavel Voicu, iar acesta i-a dat replică.

Pavel VOICU, DEPUTAT SOCIALIST: „Lasă-mă te rog, dictator îmi spui tu mie”.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Eu ți-am dat timp suficient. Și poartă-te te rog frumos cu colegul tău, dacă ești ofițer, cu alt ofițer”.

După câteva ore de dezbateri în Parlament, moțiunea simplă asupra politicilor Ministerului Apărării în domeniul apărării naționale și asigurării securității și integrității fizice a militarilor Armatei Naționale a fost respinsă.

Pe 19 februarie, deputații din opoziție au înaintat o moțiune simplă pe politicile ministerului Apărării și cer audiarea lui Anatolie Nosatâi. Despre asta, a anunțat deputatul Ion Chicu.

