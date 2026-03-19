Tarifele pentru exportatorii din Republica Moldova au fost reduse de la 25% la 10%. În paralel, SUA au lansat o revizuire amplă a regimurilor tarifare pentru aproximativ 80 de țări. Despre asta, a anunțat ambasadorul Moldoveiîn SUA, Vlad kulminski.

„Am lucrat, împreună cu echipa Ambasadei, la pregătirea vizitei ministrului Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova, Eugeniu Osmochescu, la Washington. Miza a fost să intrăm în negocieri cu poziții bine pregătite și cu obiective concrete care să accelereze dezvoltarea țării și întărirea parteneriatului strategic cu Statele Unite”, scrie Kulminski.

Totodată, el a menționat că în cadrul acestor discuții, au fost vizat trei lucruri:

-Acces pe piață

-Reguli de comerț

-Condiții pentru investiții

„Scopul următor pentru Moldova este menținerea unui regim tarifar stabil și competitiv, în timp ce negociem condiții mai bune pentru produsele moldovenești și facilităm intrarea companiilor americane pe piața noastră”, a adăugat ambasadorul.

În vara anului 2025, autoritățile noastre au fost informate că, începând cu 1 august 2025, Statele Unite ale Americii vor aplica un tarif vamal de 25% pentru produsele din Republica Moldova, mai mic decât cel propus inițial de Guvernul american în urmă cu trei luni, de 31%.