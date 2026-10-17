Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, susține menținerea unei perspective clare de aderare la Uniunea Europeană pentru Republica Moldova și afirmă că liderii europeni nu vor să dezamăgească așteptările cetățenilor moldoveni. Declarațiile au fost făcute la finalul summitului Consiliului European de la Bruxelles, unde liderii au discutat despre viitoarea extindere a Uniunii.

„O perspectivă clară de aderare pentru Republica Moldova”, a subliniat Friedrich Merz, adăugând că liderii europeni „nu vor să dezamăgească” așteptările ridicate ale cetățenilor din țara noastră.

Merz: „Uniunea Europeană nu este un club închis”

Cancelarul german a reiterat că Uniunea Europeană trebuie să rămână deschisă statelor europene care îndeplinesc criteriile de aderare.

„Vrem, de asemenea, să arătăm că Uniunea Europeană rămâne deschisă noilor membri. Uniunea Europeană nu este un club închis, ci o Uniune Europeană deschisă tuturor țărilor din Europa care îndeplinesc condițiile pentru aderare”, a declarat Merz.

Liderul german a făcut referire și la Muntenegru, țară candidată la aderarea la UE, menționând că liderii au discutat despre calendarul unei posibile aderări. În același context, el a apreciat că obiecțiile exprimate de Croația în privința procesului sunt „soluționabile”.

Extinderea UE, considerată o investiție în securitate și stabilitate

În concluziile summitului, liderii europeni au reafirmat că extinderea Uniunii reprezintă o investiție geostrategică în pace, securitate, stabilitate și prosperitate. Totodată, aceștia au subliniat că procesul de aderare trebuie să rămână bazat pe merite și pe progresele înregistrate individual de fiecare stat candidat.

Consiliul European a evidențiat și necesitatea pregătirii atât a țărilor candidate, cât și a Uniunii pentru o eventuală extindere. În acest sens, liderii au insistat asupra continuării reformelor, în special în domeniul statului de drept, precum și asupra adaptării instituțiilor și politicilor europene.

Muntenegru, mai aproape de încheierea negocierilor

În ceea ce privește Muntenegru, Consiliul European a salutat lucrările în desfășurare pentru elaborarea tratatului de aderare. De asemenea, liderii au menționat intenția președinției irlandeze a Consiliului UE de a avansa spre închiderea provizorie a capitolelor de negociere rămase, în funcție de aplicarea reformelor necesare de către autoritățile de la Podgorica, transmite Caleaeuropeană.ro.

Moldova a deschis deja patru clustere de negocieri în 2026

Republica Moldova a primit statutul de țară candidată la aderarea la UE în iunie 2022, iar în 2026 procesul de negocieri a avansat cu deschiderea unor noi capitole. Pe 15 iunie au fost deschise negocierile pentru Clusterul 1 – „Valori fundamentale”, iar pe 14 iulie pentru Clusterul 6 – „Relații externe”. Ulterior, la 7 octombrie Chișinăul a fost invitat să prezinte pozițiile pentru alte două clustere, care vizează piața internă, competitivitatea și creșterea economică, iar la data de 13 octombrie acestea au fost deschise oficial.

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