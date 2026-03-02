În perioada 1–3 martie, o delegație a Parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord efectuează o vizită în Republica Moldova.

Astfel, potrivit Parlamentului, delegația este condusă de Fabian Hamilton, președinte al Grupului britanic al Uniunii Interparlamentare. Din componența delegației mai fac parte membri ai Camerei Comunelor și ai Camerei Lorzilor.

La Parlament, oficialii britanici vor avea o întrevedere cu deputatul Radu Marian, președinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Agenda vizitei mai include întrevederi cu Daniella Misail-Nichitin, ministra Afacerilor Interne, și Ana Revenco, șefa Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării. Programul delegației britanice mai cuprinde discuții cu reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și ai Consiliul Audiovizualului.