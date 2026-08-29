După ce liderul de la Tiraspol a anunțat că în stânga Nistrului se vor deschide 17 secții de votare pentru alegerile Dumei de Stat în Rusia, Ministerul Afacerilor Externe a venit cu o reacție și consideră această intenție inacceptabilă anunțată fără acordul autorităților din Republica Moldova. Totodată, MAE a precizat că la Chișinău va fi deschisă o secție de votare, lucru coordonat între Ambasada Federației Ruse și autoritățile noastre.

„Republica Moldova recunoaște dreptul cetățenilor străini aflați pe teritoriul său de a participa la alegerile organizate de statele lor de cetățenie. Exercitarea acestui drept trebuie însă să se realizeze cu respectarea deplină a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, iar organizarea proceselor electorale de către state străine pe teritoriul țării trebuie coordonată în prealabil cu autoritățile constituționale de la Chișinău”, se arată în comunicatul MAE.

O secție de votare va fi deschisă la Chișinău

Totodată, reprezentanții ministerului au precizat că Ambasada federației Ruse la Chișinău și autoritățile Republicii Moldova au coordonat deschiderea unei singure secții de votare în capitală.

MAE: intenția Rusiei de a deschide secții de votare în stânga Nistrului, inacceptabilă

Ce ține de declarațiile lui Vadim Krasnoselski de a deschide suplimentar 16 secții de votare în regiunea transnistreană, fără acordul autorităților constituționale ale Republicii Moldova, ministerul califică acest gest ca „o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a țării”.

Krasnoselski a anunțat că deschide 16 secții de votare în stânga Nistrului

La 28 august, liderul de la Tiraspol a anunțat că în regiunea transnistreană vor fi deschise 16 secții de votare pentru alegerile pentru Duma de Stat a Rusiei, desfășurate în septembrie.

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