Candidatura lui Alexandru Vornicu la funcția de primar al capitalei nu este încă definitivă. Deși Biroul Politic al Partidului Acțiune și Solidaritate l-a propus pe Alexandru Vornicu în calitate de candidat pentru Primăria Chișinău, vicepreședintele partidului, Dan Perciun, spune că decizia finală urmează să fie luată și că formațiunea încă discută strategia electorală. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Vocea Basarabiei.

Întrebat dacă PAS ar putea schimba candidatul pentru Primăria Chișinău, acesta a spus că partidul este în discuții.

Dan PERCIUN, VICEPREȘEDINTE PAS: „Nu aveam o decizie în acest sens la partid. Suntem în discuții. Când vom avea o decizie, o vom anunța. La moment, nu este nimic mai mult decât o speculație care a apărut pe Telegram”.

Vicepreședintele PAS a confirmat că Biroul Politic al formațiunii a propus un candidat care urmează să fie supus votului Convenției Organizației Teritoriale Chișinău. Potrivit lui, discuțiile privind strategia electorală vor fi reluate în perioada următoare.

Perciun spune că și-ar dori ca decizia finală să fie luată cât mai curând, pentru ca locuitorii capitalei să aibă suficient timp să cunoască persoana care va reprezenta PAS în alegerile pentru Primăria Chișinău.

Întrebat dacă Alexandru Vornicu s-ar putea supăra în cazul în care nu va fi desemnat candidat, Perciun a afirmat că acesta va comenta orice decizie a partidului.

Dan PERCIUN, VICEPREȘEDINTE PAS: „Noi cu Alex suntem în discuții permanente și, în funcție de decizia finală, vor fi oferite și toate detaliile”.

La 15 iunie 2026, Partidul Acțiune și Solidaritate din Chișinău a anunțat susținerea candidaturii lui Alexandru Vornicu, primar al orașului Stăuceni, pentru funcția de primar general al capitalei la alegerile locale din 2027, în cadrul unei decizii interne a Organizației Municipale.

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Anterior, Alexandru Vornicu a declarat, în cadrul podcastului Lorenei Bogza, că posibilitatea de a candida la Primăria Chișinău era discutată în partid de mai mulți ani. Potrivit acestuia, el ar fi insistat să încheie cel puțin două mandate de primar la Stăuceni înainte de a intra în cursa pentru conducerea capitalei.

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