Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avut o convorbire telefonică cu noul ministru de externe al României, Dan Neculăescu. Cei doi oficiali au discutat despre consolidarea parteneriatului strategic dintre cele două țări, proiectele de interconectare energetică și sprijinul Bucureștiului pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

În cadrul discuției, Mihai Popșoi l-a felicitat pe omologul său român pentru preluarea mandatului și i-a urat succes în exercitarea noii funcții.

Cei doi miniștri au reconfirmat relațiile solide dintre Republica Moldova și România, bazate pe prietenie și încredere reciprocă. Totodată, au subliniat importanța valorificării parteneriatului strategic prin proiecte concrete, menite să îmbunătățească viața cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului.

Un accent aparte a fost pus pe dezvoltarea infrastructurii de interconectare și consolidarea securității energetice, domenii considerate esențiale pentru aprofundarea cooperării bilaterale.

România, alături de Republica Moldova pe drumul spre UE

Mihai Popșoi a mulțumit autorităților de la București pentru sprijinul acordat parcursului european al Republicii Moldova și și-a exprimat încrederea că țara noastră va continua să avanseze în negocierile de aderare la Uniunea Europeană, cu susținerea partenerilor europeni, inclusiv a României.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, cei doi oficiali au discutat și despre deschiderea ultimelor două clustere de negociere, un pas important în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova.

Invitație la Chișinău și discuții despre securitatea regională

În cadrul convorbirii, șeful diplomației moldovenești i-a adresat omologului său român invitația de a efectua o vizită în Republica Moldova. Scopul acesteia ar fi continuarea dialogului bilateral și stabilirea direcțiilor de colaborare pentru perioada următoare.

De asemenea, cei doi miniștri au făcut un schimb de opinii privind situația de securitate din regiune și au evidențiat necesitatea unei cooperări și coordonări mai strânse pentru a răspunde provocărilor actuale.

Convorbirea reconfirmă importanța relației dintre Chișinău și București, atât în ceea ce privește proiectele comune de dezvoltare, cât și în susținerea obiectivului Republicii Moldova de a deveni stat membru al Uniunii Europene.

Luca Niculescu a obținut votul de încredere al Parlamentului

La 20 octombrie, Luca Niculescu a obținut votul de încredere al Parlamentului României pentru formarea noului Guvern. Acesta a acumulat 280 de voturi „pentru”, depășind pragul minim de 233 de voturi necesare pentru învestire.

Totodată, 58 de parlamentari au votat „împotrivă”.

Astfel, România are din nou un Guvern cu drepturi depline.

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